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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 16 Juni 2026 | 13.22 WIB

Tiga Prediksi Piala Dunia 2026 yang Bikin Heboh, dari EA Sports hingga The Simpsons

Prediksi piala dunia versi EA Sport, matematikawan, dan kartun the Simpsons. (Istimewa) - Image

Prediksi piala dunia versi EA Sport, matematikawan, dan kartun the Simpsons. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 masih berlangsung dan persaingan menuju tangga juara semakin menarik untuk disimak. Di tengah panasnya pertandingan, muncul tiga prediksi yang ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola di berbagai platform media sosial.

Menariknya, ketiga sumber prediksi tersebut memiliki catatan yang cukup mengesankan dalam menebak hasil turnamen besar sebelumnya. Mulai dari simulasi video game, model statistik berbasis ekonomi, hingga ramalan yang dikaitkan dengan serial animasi terkenal.

Meski tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak, rekam jejak mereka membuat banyak penggemar penasaran apakah prediksi kali ini akan kembali menjadi kenyataan.

1. EA Sports Prediksi Spanyol Juara

Nama pertama yang kembali mencuri perhatian adalah EA Sports. Perusahaan pengembang game sepak bola ini dikenal rutin melakukan simulasi turnamen sebelum Piala Dunia dimulai.

Dalam beberapa edisi terakhir, hasil simulasi mereka terbukti sangat akurat. EA Sports berhasil memprediksi Spanyol sebagai juara pada 2010, Jerman pada 2014, Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022.

Untuk Piala Dunia 2026, hasil simulasi mereka menempatkan Spanyol sebagai juara dunia. Tim Matador memang datang ke turnamen dengan generasi muda yang sedang berkembang pesat dan dianggap sebagai salah satu kandidat kuat peraih trofi.

Rekor empat prediksi beruntun yang tepat membuat ramalan EA Sports kembali menjadi bahan diskusi di kalangan suporter.

2. Model Statistik Joachim Klement Jagokan Belanda

Prediksi kedua datang dari ekonom asal Jerman, Joachim Klement. Klement dikenal memiliki model statistik yang menggabungkan berbagai faktor, mulai dari kekuatan ekonomi negara, jumlah penduduk, kondisi iklim, ranking FIFA, sejarah turnamen, hingga unsur keberuntungan yang dihitung dalam modelnya.

Metode tersebut sebelumnya berhasil menebak tiga juara Piala Dunia terakhir, yakni Jerman pada 2014, Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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