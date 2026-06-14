Jelang Lawan Jepang, Timnas Belanda Bawa Catatan 19 Laga Beruntun Tak Kalah di Waktu Normal Piala Dunia

JawaPos.com - Timnas Belanda kembali menjadi sorotan menjelang pertandingan menghadapi Jepang di ajang Piala Dunia. Bukan hanya karena kualitas skuad yang mereka miliki, tetapi juga karena sebuah catatan impresif yang masih bertahan hingga saat ini.

De Oranje tercatat belum pernah menelan kekalahan di waktu normal dalam pertandingan Piala Dunia sejak 2006. Rekor timnas Belanda membentang selama tiga edisi Piala Dunia yang mereka ikuti, yakni 2010, 2014, dan 2022, dengan total 19 pertandingan beruntun tanpa kalah dalam 90 menit.

Perjalanan luar biasa itu dimulai pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Belanda tampil sangat konsisten dengan menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup.

Mereka mengalahkan Denmark, Jepang, dan Kamerun sebelum melanjutkan langkah ke babak gugur. Di fase knockout, Belanda berhasil menyingkirkan Slovakia, Brasil, dan Uruguay untuk mencapai partai final. Meski akhirnya kalah dari Spanyol, kekalahan tersebut terjadi pada babak perpanjangan waktu sehingga rekor tak terkalahkan di waktu normal tetap terjaga.

Empat tahun kemudian, Belanda kembali menunjukkan performa kuat di Brasil. Salah satu momen paling dikenang adalah kemenangan telak 5-1 atas Spanyol pada laga pembuka fase grup.

Mereka kemudian mengalahkan Australia dan Chile sebelum menyingkirkan Meksiko di babak 16 besar.

Pada perempat final dan semifinal, Belanda bermain imbang melawan Kosta Rika dan Argentina.

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Meski kemudian menang adu penalti atas Kosta Rika dan kalah adu penalti dari Argentina, hasil dalam waktu normal tetap tercatat sebagai imbang. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Brasil dalam perebutan tempat ketiga.

Belanda memang gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Namun ketika kembali tampil pada edisi 2022 di Qatar, mereka melanjutkan tren positif tersebut. Tim asuhan Louis van Gaal saat itu mengalahkan Senegal dan Qatar serta bermain imbang melawan Ekuador di fase grup.