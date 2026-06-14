Prediksi Timnas Belanda vs Jepang di Piala Dunia 2026: Pertandingan Pembuka Grup F yang Sulit Ditebak

Kapten Timnas Belanda Virgil Van Dijk. (Dok. Virgil Van Dijk)
JawaPos.com - Timnas Belanda dan Timnas Jepang akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan pertandingan yang langsung menyita perhatian pecinta sepak bola dunia. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada laga perdana Grup F yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, Senin (15/6) dini hari WIB.
Pertandingan ini dinilai menjadi salah satu laga paling menarik pada fase grup piala dunia. Pasalnya, Timnas Belanda dan Jepang sama-sama masuk dalam daftar tim unggulan untuk lolos ke fase gugur. Bahkan banyak pengamat menilai hasil laga ini bisa menjadi penentu siapa yang berpeluang besar finis sebagai juara grup.
Timnas Belanda datang ke turnamen dengan status sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Eropa. Meski belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia, tim berjuluk Oranje tersebut memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat di kompetisi internasional.
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Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda masih mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay, hingga Cody Gakpo. Kombinasi pemain senior dan generasi baru membuat skuad Belanda tetap menjadi lawan yang sulit ditaklukkan.
Namun, persiapan mereka menuju Piala Dunia kali ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, Belanda sempat menelan kekalahan mengejutkan dari Aljazair sebelum bangkit dengan kemenangan tipis atas Uzbekistan.
Meski demikian, catatan mereka di fase grup Piala Dunia tetap menjadi modal penting. Belanda dikenal sebagai tim yang konsisten pada pertandingan pembuka dan jarang kehilangan poin saat menghadapi lawan di fase awal turnamen.
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Di sisi lain, Jepang datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Samurai Blue terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan kini dianggap sebagai salah satu tim terbaik dari Asia.
Penampilan mereka sepanjang babak kualifikasi hingga laga persahabatan menjelang Piala Dunia cukup mengesankan. Jepang berhasil mencatat serangkaian kemenangan beruntun, termasuk saat menghadapi tim-tim kuat dari Eropa dan Amerika Selatan.
Keberhasilan mengalahkan Inggris dalam laga persahabatan beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa Jepang kini mampu bersaing dengan negara-negara elite dunia. Organisasi permainan yang rapi, disiplin tinggi, dan kecepatan dalam melakukan transisi menjadi kekuatan utama skuad asuhan Hajime Moriyasu.
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