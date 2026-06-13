Jesse Marsch Anggap Pemain Timnas Kanada Lebih Nasionalis Dibanding Timnas AS

JawaPos.com - Pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch, membuat pernyataan menarik menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Bosnia-Herzegovina.

Mantan asisten pelatih tim nasional Amerika Serikat itu menilai para pemain Kanada menunjukkan kebanggaan nasional yang sangat besar ketika membela negaranya.

Bahkan, Marsch mengungkapkan bahwa saat masih bekerja bersama timnas AS, ia terkadang harus mendorong para pemain untuk ikut menyanyikan lagu kebangsaan.

Pemain Kanada Bernyanyi dengan Penuh Kebanggaan Melansir ESPN, dalam konferensi pers jelang pertandingan di Toronto, Marsch memuji komitmen dan rasa nasionalisme yang dimiliki skuadnya saat ini.

"Setiap anak laki-laki ini sangat Kanada. Dan kebanggaan yang mereka miliki saat mengenakan seragam, mewakili negara, mendengarkan lagu kebangsaan," kata Marsch.

Pelatih berusia 52 tahun itu kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalamannya ketika menjadi asisten pelatih tim nasional Amerika Serikat.

"Di AS, terkadang kami harus memohon kepada para pemain untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Para pemain Kanada ini menyanyikan lagu kebangsaan, meneriakkannya sekuat tenaga, karena mereka ingin menunjukkan kepada negara betapa banggarnya mereka berada di sini, menjadi orang Kanada, dan mewakili apa yang Kanada perjuangkan," tutur Jesse Marsch.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena Marsch pernah menjadi bagian dari staf pelatih Amerika Serikat pada periode 2010 hingga 2011 di bawah kepemimpinan Bob Bradley.