Meksiko vs Afrika Selatan Cetak Rekor Baru! Laga Pembuka Piala Dunia 2026 dengan Kartu Merah Terbanyak!

JawaPos.com - Laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan tidak hanya menghadirkan kemenangan meyakinkan bagi tuan rumah bersama, tetapi juga menciptakan rekor yang mungkin tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Di hadapan lebih dari 80 ribu penonton yang memadati Stadion Azteca, Meksiko menang 2-0 berkat gol Julián Quiñones dan Raúl Jiménez. Namun, sorotan lain justru datang dari banyaknya kartu merah yang dikeluarkan sepanjang pertandingan.

Total tiga pemain diusir dari lapangan, menjadikan duel Grup A tersebut sebagai pertandingan pembuka Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak sepanjang sejarah.

Rekor sebelumnya tercipta pada Piala Dunia 1990, ketika Kamerun menerima dua kartu merah saat secara mengejutkan mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0.

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Tiga Kartu Merah Warnai Laga Pembuka Melansir ESPN, drama kartu merah dimulai ketika gelandang Afrika Selatan, Yaya Sithole, diusir keluar lapangan pada awal babak kedua.

Situasi semakin memburuk bagi Bafana Bafana setelah Themba Zwane juga menerima kartu merah. Wasit asal Brasil, Wilton Sampaio, mengambil keputusan tersebut setelah melihat tayangan ulang VAR terkait pelanggaran yang mengenai wajah Roberto Alvarado.

Meski unggul jumlah pemain dan berhasil mengunci kemenangan melalui gol Raúl Jiménez, Meksiko juga tidak luput dari hukuman.

Bek tengah César Montes menerima kartu merah pada masa injury time karena menggagalkan peluang emas lawan, sehingga jumlah pemain yang diusir dalam pertandingan tersebut mencapai tiga orang.