Setelah Gagal Bertugas di Piala Dunia 2026, Omar Artan Resmi Ditunjuk UEFA untuk Pimpin Super Cup

Wasit Omar Artan batal jadi pengadil di Piala Dunia 2026. (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
JawaPos.com - UEFA resmi menunjuk wasit asal Somalia, Omar Artan, sebagai pengadil utama laga Piala Super Eropa 2026 yang mempertemukan Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada 13 Agustus mendatang.
Penunjukan ini menjadi sorotan karena Artan sebelumnya gagal bertugas di Piala Dunia 2026 akibat kendala masuk ke Amerika Serikat.
Piala Super Eropa merupakan pertandingan tahunan yang mempertemukan juara Liga Champions UEFA melawan juara Liga Europa UEFA. Tahun ini, Paris Saint-Germain hadir sebagai kampiun Liga Champions, sementara Aston Villa datang dengan status juara Liga Europa.
Keputusan UEFA menunjuk Artan dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas dan kapasitasnya sebagai wasit internasional.
Baca Juga:Update Klasemen Grup A Piala Dunia 2026: Meksiko Nyaman di Puncak, Korea Selatan dan Ceko Siap Menantang!
Meski sempat menjadi perhatian publik karena tidak dapat menjalankan tugas di Piala Dunia 2026, rekam jejak Artan di level internasional tetap mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
Sebelumnya, nama Omar Artan menjadi perbincangan setelah dirinya tidak bisa bertugas pada ajang Piala Dunia 2026.
Situasi tersebut memicu diskusi luas mengenai tantangan mobilitas internasional yang terkadang dihadapi oleh ofisial pertandingan dari berbagai negara.
Baca Juga:Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa karier Artan tetap berada di jalur positif. Penunjukan untuk memimpin laga sebesar Piala Super Eropa menjadi sinyal bahwa UEFA masih menempatkannya sebagai salah satu wasit yang layak dipercaya untuk pertandingan berlevel tinggi.
Laga antara PSG dan Aston Villa sendiri diprediksi akan menarik perhatian besar pecinta sepak bola dunia. PSG akan berusaha menambah koleksi trofi internasional mereka, sementara Aston Villa berpeluang mencatatkan sejarah dengan meraih gelar bergengsi di awal musim Eropa.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang