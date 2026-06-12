Setelah Gagal Bertugas di Piala Dunia 2026, Omar Artan Resmi Ditunjuk UEFA untuk Pimpin Super Cup

JawaPos.com - UEFA resmi menunjuk wasit asal Somalia, Omar Artan, sebagai pengadil utama laga Piala Super Eropa 2026 yang mempertemukan Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada 13 Agustus mendatang.

Penunjukan ini menjadi sorotan karena Artan sebelumnya gagal bertugas di Piala Dunia 2026 akibat kendala masuk ke Amerika Serikat.

Piala Super Eropa merupakan pertandingan tahunan yang mempertemukan juara Liga Champions UEFA melawan juara Liga Europa UEFA. Tahun ini, Paris Saint-Germain hadir sebagai kampiun Liga Champions, sementara Aston Villa datang dengan status juara Liga Europa.

Keputusan UEFA menunjuk Artan dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas dan kapasitasnya sebagai wasit internasional.

Meski sempat menjadi perhatian publik karena tidak dapat menjalankan tugas di Piala Dunia 2026, rekam jejak Artan di level internasional tetap mendapat pengakuan dari berbagai pihak.

Sebelumnya, nama Omar Artan menjadi perbincangan setelah dirinya tidak bisa bertugas pada ajang Piala Dunia 2026.

Situasi tersebut memicu diskusi luas mengenai tantangan mobilitas internasional yang terkadang dihadapi oleh ofisial pertandingan dari berbagai negara.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa karier Artan tetap berada di jalur positif. Penunjukan untuk memimpin laga sebesar Piala Super Eropa menjadi sinyal bahwa UEFA masih menempatkannya sebagai salah satu wasit yang layak dipercaya untuk pertandingan berlevel tinggi.