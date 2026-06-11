Piala Dunia 2026 Dimulai Malam Ini! Jadwal Meksiko vs Afrika Selatan, Siaran Langsung dan Live Streaming

Ilustrasi: Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi dimulai malam ini atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia. Dua pertandingan pembuka akan langsung tersaji antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, serta wakil Asia Korea Selatan yang akan bertemu Republik Ceko.
Keempat tim tergabung di grup A dan akan memainkan seluruh pertandingan di Meksiko. Di atas kertas, Meksiko sebagai tuan rumah tentu lebih diunggulkan untuk menjadi juara grup sekaligus lolos ke babak 32 besar. Sementara untuk tiga tim lain, memiliki peluang yang sama untuk meraih tiket fase knockout.
Laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City. Duel ini sendiri mengulang laga pembuka pada Piala Dunia 2010, di mana perbedaan terjadi posisi tuan rumah.
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Meski Meksiko lebih diunggulkan, namun laga perdana kerap menghadirkan kesulitan bagi kedua tim. Pada edisi 2010 silam, Afrika Selatan sebagai tuan rumah juga harus puas berbagi poin dengan Meksiko setelah bermain imbang 1-1.
Sementara itu Korea Selatan akan menantang wakil Eropa, Ceko di Estadio Guadalajara, Zapopan pada Jumat (12/9) pagi pukul 09.00 WIB. Di atas kertas, Son Heung-min dan rekan sedikit diunggulkan karena berada di ranking lebih baik yakni 25, berbanding 40 milik Ceko.
Seluruh pertandingan seru di grup A tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI dan layanan live streaming aplikasi Folaplay.
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Meksiko (Ranking 14 FIFA)
Afrika Selatan (Ranking 60 FIFA)
Korea Selatan (Ranking 25 FIFA)
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