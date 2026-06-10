Unik! Timnas Norwegia Datang ke Piala Dunia 2026 dengan 300 Kg Ikan dan 6.000 Jeruk

JawaPos.com - Timnas Norwegia menarik perhatian jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Bukan karena strategi di lapangan atau daftar pemain yang dibawa, melainkan karena jumlah bahan makanan yang mereka angkut ke turnamen tersebut.

Rombongan Timnas Norwegia dilaporkan tiba dengan membawa sekitar 300 kilogram ikan, 116 kilogram keju cokelat khas Norwegia, serta 6.000 buah jeruk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pemain dan staf selama mengikuti kompetisi.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan matang yang disusun federasi sepak bola Norwegia. Mereka ingin memastikan para pemain tetap dapat mengonsumsi makanan yang sudah akrab dengan keseharian mereka meski sedang bertanding jauh dari rumah.

Selain membawa bahan makanan dalam jumlah besar, Norwegia juga mengikutsertakan sejumlah koki profesional yang akan bertugas menyiapkan menu harian tim sepanjang turnamen berlangsung. Kehadiran tim kuliner khusus tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas nutrisi sekaligus memberikan rasa nyaman bagi para pemain.

Dalam dunia olahraga modern, pola makan menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi performa atlet. Banyak tim nasional kini memiliki ahli gizi dan staf dapur sendiri untuk memastikan kebutuhan energi para pemain terpenuhi secara optimal.

Bagi Norwegia, menjaga rutinitas makan dianggap sebagai bagian dari persiapan mental maupun fisik. Makanan yang familiar diyakini dapat membantu pemain beradaptasi dengan lingkungan baru, mengurangi stres, dan menjaga konsistensi performa selama kompetisi berlangsung.

Ikan menjadi salah satu sumber protein utama dalam budaya kuliner Norwegia. Sementara keju cokelat tradisional atau brunost merupakan makanan khas yang sangat populer di negara Skandinavia itu. Adapun jeruk dipilih karena kaya vitamin dan sering dikonsumsi atlet untuk membantu menjaga kebugaran tubuh.

Keputusan membawa bahan makanan sendiri sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru di ajang olahraga internasional. Sejumlah negara pernah melakukan langkah serupa demi memastikan standar kualitas makanan tetap sesuai dengan kebutuhan tim.