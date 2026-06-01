Timnas Brasil Lumat Panama, Vinicius Junior Mulai Paham Cara Main Carlo Ancelotti

Vinicius Junior setelah cetak gol ke gawang Panama. (Dok. IG/Brasil)
JawaPos.com - Vinicius Junior turut mengantarkan tim nasional Brasil melumat Panama di pertandingan persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor 6-2 tersebut dimainkan Estadio do Maracana, Senin (1/6).
Pada laga tersebut, Vinicius mencetak gol cepat di menit kedua lewat umpan Casemiro. Di babak pertama, timnas Brasil sudah unggul 2-1.
Dominasi timnas Brasil makin tak terbendung di babak kedua. Empat gol berhasil diciptakan dari kaki Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago, dan Danilo. Sementara Panama mencetak gol dari tendangan Carlos Harvey.
Kemenangan besar melawan Panama merupakan persiapan yang bagus bagi timnas Brasil sebelum menghadapi Piala Dunia 2026. Vinicius merasa dia dan rekan setimnya mulai paham dengan cara bermain Carlo Ancelotti.
"Saya yakin itu adalah pertandingan yang bagus untuk persiapan kami. Satu tim di babak pertama dan tim lain di babak kedua dengan tujuan yang sama, untuk mempersiapkan diri agar tiba di Piala Dunia dengan persiapan sebaik mungkin. Kedua tim bermain sangat baik. Kami berhasil mempraktikkan apa yang diminta pelatih," kata Vinicius kepada TV Globo yang dikutip dari ESPN, Senin (1/6).
Meraih kemenangan di Maracana merupakan tambahan energi bagi skuad Selecao sebelum Piala Dunia 2026. Apalagi, keluarga Vinicius juga menyaksikan laga melawan Panama.
"Menang di kandang, menang di Maracana, bisa kembali ke sini, mencetak gol lagi... Selalu sangat istimewa untuk bermain bersama para penggemar, keluarga saya. Saya harap ini akan menjadi penambah energi dan nilai tambah untuk Piala Dunia," imbuh pemain 25 tahun tersebut.
Pemain Real Madrid itu juga ditanya tentang kembalinya Neymar di skuad timnas Brasil. Vinicius melihat eks bintang Barcelona tersebut sebagai pemain yang diidolakan semua skuad Brasil. Dia berharap agar Neymar bisa bermain apik di Piala Dunia nanti.
"Ney adalah idola kami dan semua orang senang bisa bermain bersamanya. Ini adalah generasi yang sangat muda di mana Ney adalah idola terbesar mereka. Bisa berbagi keseharian dengan Ney selalu menyenangkan, dia berjuang keras dan melakukan segalanya untuk bisa bermain bersama kami Dia kembali bermain di Brasil agar bisa lebih dekat, dan bersama dia dan semua orang lainnya, kita akan menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan mengubah sejarah kita," pungkas Vinicius.
Timnas Brasil masih akan menghadapi Mesir di laga selanjutnya pada 7 Juni. Itu pertandingan terakhir sebelum menghadapi laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Maroko pada 14 Juni.
