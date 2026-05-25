Nico Paz Siap Ikuti Jejak Sang Ayah di Timnas Argentina, Scaloni Sudah Siapkan Peran Penting

JawaPos.com - Nama Nico Paz semakin ramai dibicarakan jelang persiapan Timnas Argentina menuju Piala Dunia 2026. Gelandang muda berusia 21 tahun itu tampil impresif bersama klub Italia, Como 1907, hingga membuat pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mulai menyiapkan peran penting untuknya di skuad Albiceleste.

Nico Paz bukan nama baru dalam sepak bola Argentina. Dia merupakan putra dari Pablo Paz, bek tangguh yang pernah menjadi bagian penting Argentina di Piala Dunia 1998. Setelah hampir tiga dekade berlalu, kini sang anak berpeluang melanjutkan warisan keluarga di level tertinggi sepak bola dunia.

Performa Nico bersama Como sepanjang musim ini memang mencuri perhatian. Selain membantu tim tampil kompetitif di Serie A, dia juga disebut sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Italia.

Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi nilai tambah yang membuat Scaloni tertarik memasukkannya ke dalam proyek jangka panjang Argentina. Meski berposisi asli sebagai gelandang serang, Nico dikenal fleksibel, bisa dimainkan sebagai second striker, false nine, hingga winger jika dibutuhkan.

Kemampuan tersebut membuat Argentina memiliki lebih banyak variasi taktik tanpa harus bergantung penuh kepada Lionel Messi yang kini sudah memasuki fase akhir karirnya. Scaloni diyakini melihat Nico sebagai opsi ideal untuk menjadi pelapis Messi di lini depan.

Dengan usia Messi yang tidak lagi muda, Argentina tentu membutuhkan pemain kreatif baru yang mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Selain piawai mengatur serangan, Nico juga punya keunggulan fisik yang cukup menonjol.

Dengan tinggi mencapai 186 sentimeter, dia kuat dalam duel badan dan tidak mudah kehilangan bola saat berada di area pertahanan lawan. Kombinasi teknik, visi bermain, dan kemampuan mencari ruang membuatnya menjadi ancaman serius bagi bek lawan.

Kehadiran Nico juga berpotensi memengaruhi komposisi skuad Argentina di Piala Dunia nanti. Karena bisa bermain di beberapa posisi sekaligus, Scaloni kemungkinan tidak perlu membawa terlalu banyak striker murni. Slot tambahan itu bisa dialihkan untuk memperkuat sektor gelandang atau lini belakang.