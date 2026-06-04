Idolakan Michael Olise! Toma Junior Popov Dukung Penuh Prancis di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Prancis, Toma Junior Popov, mendukung penuh negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Popov berharap skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis- bisa mengukir prestasi di ajang sepak bola bergengsi sejagat raya tersebut.

Piala Dunia 2026 akan dieselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bisa dibilang, Prancis menjadi salah satu kandidat favorit juara dalam ajang tersebut.

Dalam ajang tersebut, Prancis tergabung dalam grup yang cukup berat. Pasalnya, tim polesan Didier Deschamps itu masuk Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia.

Popov, yang merupakan atlet bulu tangkis asal Prancis, memberikan dukungan penuh kepada Kylian Mbappe cs. Pemain berusia 27 tahun itu ternyata cukup menggemari olahraga sepak bola karena mengoleksi beberapa jersey tim nasional selain negaranya seperti Jepang dan Argentina.

“Saya akan mendukung Prancis. Saya membeli beberapa jersey negara, jadi ya tentu saya ingin Prancis yang menang,” kata Popov saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di Istora Senayan, Kamis (4/6/2026).

“Tapi kalau tidak, saya juga punya jersey Jepang dan Argentina, saya pikir mereka keren juga. Tapi ya, tentu saya akan mendukung Prancis,” sambungnya.

Kakak dari Christo Popov itu juga mengetahui cukup luas soal kedalaman skuad Les Bleus. Alih-alih menjagokan Kylian Mbappe, Popov justru mengidolakan Michael Olise yang tampil impresif bersama Bayern Munchen di musim ini.

“Semua pemain bagus. Tapi saya akan memilih Michael Olise. Dia tampil sangat hebat di Bayern Munich,” ungkap pemain berusia 27 tahun tersebut.