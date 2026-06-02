Javier Aguirre Rilis Skuad Meksiko untuk Piala Dunia 2026, Ini Daftar Lengkap 26 Pemain

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Meksiko (FMF) akhirnya mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Meksiko pada ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Javier Aguirre memilih kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda untuk menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia yang kali ini digelar di Amerika Utara.

Nama yang paling mencuri perhatian tentu saja Guillermo Ochoa. Kiper berusia 40 tahun yang saat ini membela AEL Limassol di Siprus kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari skuad El Tri.

Kehadiran Ochoa menambah pengalaman yang sangat berharga bagi tim, mengingat dirinya telah menjadi salah satu ikon sepak bola Meksiko selama hampir dua dekade terakhir. Selain Ochoa, posisi penjaga gawang juga diisi Raul Rangel dari Guadalajara dan Carlos Acevedo (Santos Laguna). Keduanya tampil konsisten di kompetisi domestik dan dianggap siap memberikan persaingan sehat di bawah mistar gawang.

Di sektor pertahanan, Javier Aguirre tetap mempertahankan sejumlah pemain yang telah menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir. Jesus Gallardo dari Toluca kembali dipercaya mengisi sisi kiri pertahanan. Sementara itu, Cesar Montes yang bermain bersama Lokomotiv Moscow menjadi salah satu pemimpin di lini belakang berkat pengalaman internasional.

Jorge Sanchez dari PAOK, Johan Vasquez yang memperkuat Genoa, serta Israel Reyes dari America juga masuk dalam daftar akhir. Nama muda Mateo Chavez dari AZ Alkmaar menjadi salah satu kejutan menarik. Bek berusia 22 tahun tersebut dinilai memiliki perkembangan yang sangat pesat dan berpeluang menjadi salah satu pemain penting Meksiko di masa depan.

Lini tengah menjadi salah satu area yang memiliki kedalaman skuad paling baik. Kapten tim Edson Alvarez yang kini bermain untuk Fenerbahce masih menjadi sosok sentral. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan membuatnya hampir tidak tergantikan dalam skema Aguirre.

Selain Alvarez, Meksiko juga membawa Orbelin Pineda dari AEK Athens, Roberto Alvarado dari Guadalajara, Luis Romo dari Guadalajara, serta Luis Chavez yang bermain di Dynamo Moscow. Kelima pemain tersebut dikenal memiliki pengalaman internasional yang cukup banyak dan telah menjadi bagian penting tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Aguirre juga memberi ruang bagi beberapa pemain yang sedang naik daun. Erik Lira dari Cruz Azul berhasil masuk dalam skuad akhir setelah tampil impresif sepanjang musim. Di samping itu, Gilberto Mora menjadi nama yang paling banyak diperbincangkan.