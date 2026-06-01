Timnas Amerika Serikat Tumbangkan Senegal, Christian Pulisic Cetak Gol dan Kembali Percaya Diri

JawaPos.com - Kepercayaan diri Christian Pulisic kembali setelah tim nasional Amerika Serikat mengalahkan Senegal di laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Bank of America Stadium, Senin (1/6).

Gol dan assist berhasil disumbangkan Christian Pulisic pada kemenangan timnas Amerika Serikat. Gol tersebut mengakhiri paceklik golnya di tim nasional setelah terakhir menyumbangkan gol pada November 2024.

Kembali mencetak gol, membuat Christian Pulisic memiliki kepercayaan diri. Gol itu juga untuk membungkam para pengkritiknya yang hanya melihat performanya dari sumbangan gol.

"Saya merasakan kepercayaan diri ini. Saya juga bermain sangat baik dalam beberapa bulan terakhir, tetapi yang tampaknya dipedulikan orang hanyalah gol," kata Christian Pulisic yang dikutip ESPN, Senin (1/6).

"Jadi, semoga sekarang orang-orang bisa berhenti membicarakannya. Dan saya merasa baik dan sekarang jelas hanya pertandingan persahabatan" sambung gelandang AC Milan tersebut.

Mauricio Pochettino juga turut senang dengan performa Pulisic yang berhasil mencetak gol. Menurut dia, gol tersebut sangat penting untuk dirinya yang bakal bermain di Piala Dunia 2026.

"Setiap hari, berlatih dengan sikap ini, dengan komitmen ini, dengan energi ini, saya pikir sekarang kita perlu mencoba (memperpanjang) hingga 90 menit, Saya juga senang untuknya karena setelah sekian lama atau beberapa bulan (tanpa gol), mari kita mencetak gol lagi, yang penting bagi seorang pemain yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. (Kami) punya pertandingan-pertandingan besar di depan dan saya harus siap," ujar Pochettino.

Pelatih asal Argentina tersebut merasa puas dengan penampilan timnas Amerika Serikat. Namun, evaluasi untuk meningkatkan performa tim tetap harus dilakukan.