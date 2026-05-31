Sekitar Rp 30 Triliun! Prancis Jadi Tim Termahal di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nilai pasar skuad di ajang Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Timnas Prancis menyandang status sebagai skuad termahal dalam ajang sepak bola bergengsi sejagat raya tersebut.

Piala Dunia 2026 yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelang turnamen tersebut, masing-masing kontestan telah merilis skuad, tak terkecuali Prancis.

Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, telah merilis daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Les Bleus itu diperkuat pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michale Olise, Rayan Cherki, Jules Kounde, hingga Mike Maignan.

Berdasarkan data dari Transfermarkt, Prancis memiliki nilai total nilai pasar fantastis mencapai 1,48 miliar Euro atau sekitar Rp30 triliun (dengan nilai kurs Rp20.783), menjadikannya tim termahal di Piala Dunia 2026. Angka tersebut menunjukkan betapa melimpahnya talenta kelas dunia yang menghuni skuad Les Bleus di ajang tersebut.

Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe menjadi komoditas termahal di dalam skaud Prancis dengan nilai pasar mencapai 200 juta Euro atau sekitar Rp4,14 triliun . Lalu, nilai pasar Michael Olise menjadi sorotan karena meroket drastis.

Pemain yang kini merumput bersama Bayern Munchen tersebut menempati posisi kedua pemain termahal di skuad Prancis dengan nilai 150 juta Euro atau sekitar Rp3,1 triliun. Kemudian disusul bintang Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele dengan nilai pasar 100 juta Euro atau sekira Rp2 triliun.

Di bawah skuad Prancis, Inggris menjadi peringkat kedua skuad termahal. Tim yang kini dibesut oleh Thomas Tuchel tersebut memiliki total nilai pasar sebesar 1,31 miliar Euro atau sekira Rp27 triliun.

Meskipun dihuni oleh banyak bintang Liga Inggris yang memiliki gaji selangit, skuad berjuluk The Three Lions itu masih harus mengakui keunggulan nilai pasar para pemain Prancis. Jude Bellingham menjadi pemain termahal skuad Inggris dengan nilai pasar 140 juta Euro atau sekira Rp2,9 triliun.