Sekitar Rp 30 Triliun! Prancis Jadi Tim Termahal di Piala Dunia 2026

Timnas Prancis. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Nilai pasar skuad di ajang Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Timnas Prancis menyandang status sebagai skuad termahal dalam ajang sepak bola bergengsi sejagat raya tersebut.
Piala Dunia 2026 yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelang turnamen tersebut, masing-masing kontestan telah merilis skuad, tak terkecuali Prancis.
Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, telah merilis daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Les Bleus itu diperkuat pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michale Olise, Rayan Cherki, Jules Kounde, hingga Mike Maignan.
Baca Juga:Tanggapi Cedera Neymar, Carlo Ancelotti Pastikan Tak Ada Perubahan Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026
Berdasarkan data dari Transfermarkt, Prancis memiliki nilai total nilai pasar fantastis mencapai 1,48 miliar Euro atau sekitar Rp30 triliun (dengan nilai kurs Rp20.783), menjadikannya tim termahal di Piala Dunia 2026. Angka tersebut menunjukkan betapa melimpahnya talenta kelas dunia yang menghuni skuad Les Bleus di ajang tersebut.
Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe menjadi komoditas termahal di dalam skaud Prancis dengan nilai pasar mencapai 200 juta Euro atau sekitar Rp4,14 triliun . Lalu, nilai pasar Michael Olise menjadi sorotan karena meroket drastis.
Pemain yang kini merumput bersama Bayern Munchen tersebut menempati posisi kedua pemain termahal di skuad Prancis dengan nilai 150 juta Euro atau sekitar Rp3,1 triliun. Kemudian disusul bintang Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele dengan nilai pasar 100 juta Euro atau sekira Rp2 triliun.
Baca Juga:Profil Atlanta Stadium, Stadion Futuristis Senilai Rp 26 Triliun yang Siap Menggelar Semifinal Piala Dunia 2026
Di bawah skuad Prancis, Inggris menjadi peringkat kedua skuad termahal. Tim yang kini dibesut oleh Thomas Tuchel tersebut memiliki total nilai pasar sebesar 1,31 miliar Euro atau sekira Rp27 triliun.
Meskipun dihuni oleh banyak bintang Liga Inggris yang memiliki gaji selangit, skuad berjuluk The Three Lions itu masih harus mengakui keunggulan nilai pasar para pemain Prancis. Jude Bellingham menjadi pemain termahal skuad Inggris dengan nilai pasar 140 juta Euro atau sekira Rp2,9 triliun.
Melengkapi posisi tiga besar, ada sang juara Euro 2024, yakni Spanyol. Skuad berjuluk La Furia Roja menempati peringkat ketiga dengan total nilai skuad sebesar 1,27 miliar Euro atau setara Rp26 triliun.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!