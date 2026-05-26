Prediksi Inggris di Grup L Piala Dunia 2026: Tuah Pelatih Jerman

JawaPos.com - Timnas Inggris kembali datang ke turnamen akbar Piala Dunia dengan mengusung jargon "It's Coming Home". The Three Lions berambisi mengakhiri kutukan 60 tahun tanpa gelar, sejak terakhir kali mereka menjuarai Piala Dunia 1966 silam.

Di bawah komando Thomas Tuchel, Inggris diberkahi dengan skuad generasi emas yang menjanjikan. Setelah konsisten menembus semifinal dan perempat final di era Gareth Southgate, kini publik menanti apakah sentuhan Tuchel mampu membawa mereka melangkah lebih jauh.

Perjalanan Inggris ke Piala Dunia 2026 Inggris menyegel tiket ke putaran final dengan cara yang sangat elegan dan meyakinkan di babak kualifikasi. The Three Lions menyapu bersih seluruh delapan pertandingan di Grup K kualifikasi zona Eropa.

Hebatnya lagi, mereka mencetak 22 gol tanpa kebobolan di sepanjang fase tersebut. Penampilan paling impresif terjadi saat mereka membantai Serbia dengan skor 5-0.

Peta persaingan Inggris di Grup L Di fase grup nanti, Inggris langsung diuji Kroasia pada 18 Juni 2026. Laga pembuka ini diprediksi akan berjalan panas, mengingat sejarah rivalitas mereka di turnamen besar.

Selanjutnya, Inggris akan meladeni kekuatan wakil Afrika, Ghana pada 24 Juni 2026, lalu menutup fase grup dengan menghadapi Panama empat hari kemudian.

Menghadapi Panama, Inggris punya memori manis di Piala Dunia 2018. Mereka sukses membantai mereka dengan skor 6-1.

Harry Kane hingga Declan Rice Ujung tombak serangan tentu masih menjadi milik pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, Harry Kane. Striker Bayern Munchen yang sudah mengoleksi 78 gol untuk negaranya ini tengah berada dalam puncak performanya dengan torehan 61 gol dari 51 penampilannya musim ini di klub.