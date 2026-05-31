Chris Richards Cedera, Mauricio Pochettino Cemas Jelang Pengumuman Skuad Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Bek andalan tim nasional Amerika Serikat Chris Richards mengalami cedera serius pada pergelangan kaki menjelang Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun itu dipastikan absen dalam laga persahabatan melawan Senegal yang akan berlangsung pada Senin (1/6) di Charlotte.

Richards diketahui mengalami robekan pada dua ligamen di pergelangan kaki kirinya saat membela Crystal Palace pada 17 Mei. Richards kemudian bergabung dengan pemusatan latihan timnas Amerika Serikat pada Jumat (29/5), setelah timnya menjuarai Liga Konferensi Eropa, meski dirinya tidak tampil dalam laga final itu.

Setibanya di kamp latihan, kondisi Richards langsung mendapat pemeriksaan lanjutan dari tim medis dan staf performa. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai peluangnya tampil di Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Amerika Serikat (USMNT) Mauricio Pochettino mengaku bahwa situasi itu cukup mengkhawatirkan. Pochettino menyebut beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah Richards bisa pulih tepat waktu. “Kami perlu melihat perkembangannya. Beberapa hari ke depan akan sangat krusial untuk mengetahui apakah dia bisa siap atau tidak untuk Piala Dunia,” ujar Pochettino dikutip dari Daily Mail.

Pochettino juga mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau kondisi Richards secara intensif, bahkan berulang kali menanyakan perkembangan sang pemain kepada asisten pelatihnya Jesus Perez. “Saya bertanya berkali-kali, mungkin sampai 100 kali, bagaimana kondisinya. Jawabannya selalu sama: tunggu, tunggu, tunggu,” ungkapnya.

Sesuai regulasi, setiap tim peserta harus menyerahkan daftar skuad berisi 26 pemain kepada FIFA paling lambat 1 Juni. Namun, pergantian pemain karena cedera masih diperbolehkan hingga 11 Juni. Selain Richards, sebenarnya tim masih memiliki beberapa opsi bek tengah seperti kapten Tim Ream, serta Auston Trusty, Mark McKenzie, dan Miles Robinson.

Jika Richards tidak pulih tepat waktu, beberapa nama seperti Tristan Blackmon dari Vancouver dan Walker Zimmerman dari Toronto berpeluang dipanggil sebagai pengganti. Zimmerman sendiri merupakan bagian dari skuad Amerika Serikat pada Piala Dunia 2022.

Cedera itu menjadi pukulan tersendiri bagi Richards yang sebelumnya juga harus absen pada Piala Dunia 2022 akibat cedera hamstring. Untuk saat ini, Richards tetap berada di Fayetteville guna menjalani proses pemulihan dan tidak ikut rombongan ke Charlotte. “Saya rasa dia perlu fokus pada rehabilitasi. Akan lebih baik jika dia tetap di sini, berlatih, dan kami evaluasi kembali kondisinya minggu depan,” tambah Pochettino.