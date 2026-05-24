10 Pemain Inggris yang Dikesampingkan Thomas Tuchel di Piala Dunia 2026, Dua Pemain Pentolan Setan Merah

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel memberi arahan kepada Tino Livramento dan Anthony Gordon. (AP/Andrew Yates/Profimedia)
JawaPos.com - Menjelang Piala Dunia 2026, negara kontestan mulai mengumumkan pemain mana yang akan menjadi bagian dari skuad 26 pemain mereka untuk kompetisi tersebut.
Thomas Tuchel telah mengumumkan daftar pemain Inggris untuk turnamen tersebut, karena ia berharap dapat mengakhiri 60 tahun penantian panjang yang menyelimuti negara itu.
Dengan kesuksesan yang relatif diraih The Three Lions dalam delapan tahun terakhir, pelatih kepala Inggris memiliki banyak pemain top untuk dipilih dalam kampanye mereka di Amerika Utara.
Namun, itu juga berarti beberapa nama besar akan absen, dengan beberapa keputusan sulit harus dibuat untuk mengurangi daftar awal 55 pemain menjadi hanya 26. Jadi, dengan demikian, berikut adalah daftar setiap pemain yang akan absen dari skuad final Inggris di Piala Dunia 2026.
Harry Maguire adalah pemain pertama yang secara publik mengungkapkan bahwa ia akan dikeluarkan dari skuad final Inggris, yang mungkin menandai kesempatan terakhirnya untuk tampil di turnamen besar bersama The Three Lions.
Melalui media sosial, bintang Manchester United berusia 33 tahun itu mengatakan: "Saya yakin saya bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan kecewa dengan keputusan tersebut. Saya berharap yang terbaik untuk para pemain."
Maguire hanya bermain dua kali di bawah komando Tuchel, di mana dirinya menerima panggilan untuk pertandingan internasional pada Maret 2026, tetapi Maguire gagal memberikan kesan yang cukup untuk masuk dalam skuad Inggris.
Luke Shaw adalah bintang Manchester United lainnya yang absen, menurut BBC Sport, meskipun ia telah kembali ke performa dan kebugaran terbaiknya musim ini.
Bek kiri ini telah banyak bermain untuk Inggris dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gol yang tak terlupakan di final Kejuaraan Eropa 2021. Shaw, 30 tahun, telah bermain 37 kali untuk Man United musim ini dengan satu gol dan satu assist, tetapi tidak mampu kembali masuk dalam daftar pemain.
