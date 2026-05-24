Andre Rizal Hanafi
Minggu, 24 Mei 2026 | 13.41 WIB

Cristiano Ronaldo Jadi Kunci Portugal di Piala Dunia 2026, Roberto Martinez Buka Alasannya

Cristiano Ronaldo. (Istimewa)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan bahwa ambisinya di dunia sepak bola belum berakhir. Setelah sukses membawa Al Nassr FC meraih gelar Liga Pro Arab Saudi musim ini, megabintang asal Portugal itu kini mengincar target yang lebih besar bersama tim nasionalnya, yakni menjuarai Piala Dunia 2026.

Gelar liga bersama Al Nassr menjadi trofi yang cukup spesial bagi Ronaldo. Pasalnya, sejak bergabung ke klub Arab Saudi tersebut, ia beberapa kali gagal membawa timnya finis sebagai juara. 

Namun musim ini, penantian itu akhirnya terbayar. Meski sudah meraih hampir semua gelar bergengsi sepanjang kariernya, Ronaldo ternyata belum kehilangan motivasi. 

Di usianya yang kini memasuki 41 tahun, mantan pemain Real Madrid CF dan Manchester United F.C. itu masih menjadi sosok penting di skuad Portugal national football team.

Pelatih Portugal, Roberto Martínez, menilai Ronaldo tetap memiliki pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurutnya, pengalaman dan mentalitas sang kapten menjadi faktor penting untuk menjaga semangat tim.

Martinez menyebut Ronaldo bukan hanya soal kemampuan mencetak gol. Kehadirannya juga memberi dampak positif bagi pemain lain, terutama dalam menghadapi pertandingan besar.

“Cristiano punya pengalaman luar biasa dan selalu menunjukkan komitmen penuh. Dia tetap bekerja keras setiap hari dan itu menjadi contoh penting untuk seluruh pemain,” ujar Martinez.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengaku kagum dengan konsistensi Ronaldo yang masih mampu menjaga performa di level tertinggi selama bertahun-tahun. 

Baginya, rasa lapar Ronaldo untuk terus berkembang menjadi salah satu alasan utama Portugal tetap percaya kepada sang kapten.

Editor: Banu Adikara
