Kemenag Minta Pemenang Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Dapat Beasiswa atau Bebas UKT 

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta agar para pemenang Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (OASE PTKIN) ke-III Tahun 2026 mendapatkan beasiswa atau dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Hal itu disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Prof. Sahiron saat hadir dalam malam puncak penganugerahan OASE PTKIN ke-III Tahun 2026 di Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga pada Jumat (6/11).
”Kami memohon agar adik-adik yang berprestasi dan mendapat juara ini diperhatikan. Apakah itu diberikan beasiswa atau dibebaskan UKT-nya, disesuaikan dengan regulasi dan DIPA masing-masing kampus,” kata dia dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (7/11).
Permintaan itu menjadi salah satu penekanan yang disampaikan oleh Sahiron. Menurut dia, Kemenag akan terus berusaha membina para juara OASE PTKIN ke-III Tahun 2026 agar terus berprestasi. Ajang tersebut memang diselenggarakan untuk mendongkrak prestasi berbagai PTKIN di Indonesia.
Sebanyak 497 finalis yang berasal dari 54 PTKIN se-Indonesia beradu kemampuan. Mereka berkompetisi pada babak final yang berlangsung mulai 3-7 November. Total ada 18 cabang perlombaan. Mencakup keilmuan agama, sains, hingga riset dan inovasi teknologi.
”Untuk memasuki Indonesia Emas, syaratnya cuma dua. Pertama, bangsa Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kita harus menjadi masyarakat yang beragama dan penuh maslahat,” ujarnya.
Sahiron pun turut menyampaikan apresiasi atas suksesnya OASE PTKIN ke-III Tahun 2026. Kepada para mahasiswa PTKIN, dia mendorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Sehingga mereka bisa terus berprestasi dan mengharumkan nama baik kampus masing-masing.
Dalam keterangan yang sama, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan menyampaikan rasa banga atas kepercayaan yang diberikan oleh Kemenag. Kampus yang dia pimpin menjadi tuan rumah OASE PTKIN ke-III Tahun 2026.
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