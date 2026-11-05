Dukung Kreativitas Mahasiswa, Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di UIN Cirebon

PT Pegadaian (Persero) meresmikan sekaligus menyerahkan hibah fasilitas The Gade Creative Lounge (TGCL) kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada Selasa (3/11). (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, Pegadaian meresmikan sekaligus menyerahkan hibah fasilitas The Gade Creative Lounge (TGCL) kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada Selasa (3/11).
Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya Pegadaian dalam menyediakan ruang pendukung pembelajaran yang modern, sekaligus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan melahirkan gagasan kreatif yang bermanfaat.
Penyerahan hibah dilakukan secara langsung oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, kepada Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Prosesi seremonial berlangsung di area Digital Library Lantai 5 Gedung Siber dan turut disaksikan oleh Ketua OJK Kota Cirebon, Agus Muntholib S.H, M.H, beserta jajaran manajemen Pegadaian, pimpinan universitas, pengelola kampus, serta perwakilan mahasiswa dan civitas akademika.
Dalam sambutannya, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, menyampaikan bahwa pembangunan TGCL merupakan bentuk investasi sosial perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.
“Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah bangunan fisik. Kita menandai sebuah langkah penting melalui kehadiran The Gade Creative Lounge sebagai ruang kolaboratif dan ruang kreatif, yang kami rancang untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, sebagai perluasan ekosistem ide, inovasi, dan pembelajaran.” ungkap Eka.
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Eka juga menambahkan bahwa kehadiran fasilitas ini memiliki relevansi yang kuat dengan Asta Cita Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Langkah strategis ini ditujukan khusus dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan inklusif, serta lahirnya inovasi sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui program The Gade Creative Lounge kami berharap dapat memperkenalkan produk-produk Pegadaian untuk bisa memberikan manfaat dengan cara memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda, sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, memilih instrumen keuangan yang tepat, serta terhindar dari pinjaman ilegal dan investasi bodong,” tambahnya.
Lebih dari sekadar fasilitas penunjang pendidikan, TGCL diharapkan dapat menjadi ruang produktif bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ide, membangun jejaring, serta mengembangkan potensi di bidang akademik maupun kewirausahaan. Pemanfaatannya melalui berbagai kegiatan diskusi, komunitas, dan aktivitas kreatif diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan kampus secara berkelanjutan.
Apresiasi atas dukungan Pegadaian disampaikan oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Menurutnya, keberadaan TGCL yang terintegrasi dengan Digital Library sejalan dengan transformasi kampus dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis digital dan teknologi.
“Atas nama sivitas akademika, kami mengucapkan terima kasih kepada Pegadaian. Penempatan lounge kreatif yang terintegrasi di dalam Digital Library ini akan sangat menunjang aktivitas literasi digital dan akademik mahasiswa. Fasilitas modern ini memicu semangat kami untuk terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kewirausahaan,” tutur Aan Jaelani.
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