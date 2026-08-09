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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.04 WIB

Pemkot Sambut SDH Depok sebagai Mitra Perkuat Ekosistem Pendidikan Kota

Sekolah Dian Harapan (SDH) Depok bagian dari ekosistem pendidikan kota. (Istimewa) - Image

Sekolah Dian Harapan (SDH) Depok bagian dari ekosistem pendidikan kota. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyambut kehadiran Sekolah Dian Harapan (SDH) Depok sebagai bagian dari ekosistem pendidikan kota.

SDH Depok membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mempersiapkan generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman.

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, kehadiran SDH Depok diharapkan tidak semata menambah pilihan sekolah bagi masyarakat, tetapi turut memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Depok.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak agar sekolah tidak berjalan sebagai institusi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Menyiapkan masa depan anak-anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Chandra.

Pemkot Depok juga mengapresiasi semangat pendidikan SDH melalui tema Nurturing Minds, Transforming Lives, yang memandang pendidikan bukan hanya sebagai proses membangun kecerdasan dan pengetahuan. Tapi juga membentuk karakter serta mentransformasi kehidupan.

Chandra berharap SDH Depok dapat ikut melahirkan generasi dengan pengetahuan yang baik, karakter kuat, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal menghadapi masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses pendidikan. 

Pemerintah Kota Depok juga berharap kehadiran SDH Depok dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan daerah dan mendukung visi Bersama Depok Maju, sekaligus ikut mempersiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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