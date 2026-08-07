BGN Alihkan MBG Sekolah Swasta Elite untuk Daerah Stunting Tinggi

Siswa menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Meruyung, Depok, Jawa Barat, Senin (13/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyesuaikan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan menghentikan MBG di sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tak lagi membutuhkan bantuan.
Dengan demikian, anggaran yang tadinya untuk sekolah tersebut bisa dialihkan ke wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, jumlah pasti penerima MBG setelah penyesuaian belum dapat diumumkan sampai seluruh proosesnya selesai.
"Bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elite misalnya, itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8).
Menurut dia, sejumlah sekolah swasta telah menyampaikan kpada pihaknya bahwa mereka tidak lagi memerlukan program MBG.
Meski demikian, BGN masih memfinalisasi data sebelum mengumumkan jumlah penerima manfaat terbaru.
"Angka data pastinya (penerima manfaat) sudah ada, dinamis, tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya, nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Mas Dar, sapaan akrabnya menegaskan bahwa anggaran yang tersedia akan diprioritaskan untuk memperluas layanan MBG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah 3T.
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Dalam tahap awal, BGN akan mengaktifkan lebih dari 100 dapur baru yang tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara.
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