Kemendikdasmen Resmi Buka Pendaftaran TKA 2026, Waktu Persiapan Peserta Lebih Panjang

JawaPos.com – Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 bagi siswa SMA/MA/sederajat. Pendaftaran mulai 27 Juli hingga 27 September 2026.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Kapusmendik) Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pelaksanaan TKA utama dijadwalkan pada 26 Oktober–8 November 2026. Sebagai instrumen pengukuran capaian akademik yang terstandar nasional, TKA dirancang untuk memberikan gambaran objektif mengenai kemampuan akademik murid.

Menurut Rahmawati, masa pendaftaran TKA tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan waktu yang lebih leluasa bagi peserta untuk mempersiapkan diri sekaligus memanfaatkan hasil TKA sebagai salah satu pendukung dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menuju perguruan tinggi.

Hasil TKA, lanjut dia, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi pendidikan lanjutan. Sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan informasi capaian belajar yang kredibel.

”Tahun ini harapan kita menjadi lebih baik dan lebih siap untuk menyambut masa persiapan pendaftaran Tes Kemampuan Akademik, karena waktu pelaksanaannya lebih panjang,” ujar Rahmawati dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, berbagai masukan dari hasil evaluasi TKA tahun lalu telah menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pada tahun ini. Hasil evaluasi tersebut, meliputi pengaturan jadwal, sehingga murid hanya mengerjakan satu mata pelajaran wajib setiap hari.

Dia mengatakan, evaluasi lainnya Adalah penambahan durasi pengerjaan menjadi 75 menit. Sehingga peserta memiliki waktu yang lebih optimal, serta penambahan mata pelajaran kejuruan berdasar rumpun program keahlian yang kini berjumlah 50 mata pelajaran.

Rahmawati menambahkan, peserta yang masih memiliki data residu juga tetap dapat melakukan pendaftaran dengan tetap diimbau segera melakukan perbaikan data. Sementara terkait pengawasan pelaksanaan, pihaknya tahun ini juga akan memperkuat melalui keterlibatan lebih banyak perguruan tinggi.