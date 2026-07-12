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Ryandi Zahdomo
Senin, 13 Juli 2026 | 01.21 WIB

Ahli Astronomi Ungkap Asal-usul Meteor Superterang di Langit Jogja hingga Cirebon

Ilustrasi meteor raksasa. (Pexels) - Image

Ilustrasi meteor raksasa. (Pexels)

JawaPos.com - Misteri kilatan cahaya hijau terang di langit Yogyakarta serta suara dentuman keras yang menghebohkan warga Cirebon, Sabtu (11/7) malam akhirnya terkuak.

Fenomena alam yang sempat viral di media sosial tersebut dikonfirmasi sebagai aktivitas meteor superterang atau yang dikenal dalam dunia astronomi sebagai boloid.

Ahli Astronomi sekaligus Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marufin Sudibyo, menjelaskan, kilatan cahaya ekstrem yang disertai fragmentasi (pecahan) dan suara dentuman itu memiliki karakteristik visual dan akustik yang sangat khas.

Menurut Marufin, warna hijau menyala yang terlihat jelas oleh masyarakat merupakan indikator kuat mengenai kandungan unsur kimia yang dibawa oleh benda langit tersebut.

"Cahaya kehijauan sebagai penanda benda langit itu kaya akan Nikel. Meteoroid tertentu, khususnya yang berasal dari fragmentasi asteroid, dikenal sangat kaya akan Besi dan Nikel dalam rasio berat 10 banding 1," ujar Marufin kepada JawaPos.com, Minggu (12/7).

Sementara itu, suara dentuman keras yang terdengar hingga ke wilayah Cirebon dipastikan merupakan kompresi udara atau sonic boom.

Suara ini muncul secara alami akibat deselerasi atau perlambatan kecepatan yang ekstrem saat meteoroid memasuki atmosfer Bumi.

"Perubahan gradual itu melepaskan kerucut sonik secara fisis, yang kemudian tiba di paras Bumi sebagai dentuman sonik," lanjutnya, menjelaskan transisi kecepatan meteoroid dari fase supersonik di awal menjadi subsonik di akhir lintasannya.

Berasal dari Asteroid Dekat-Bumi Kelas Apollo

Berdasarkan analisis data kasar yang dihimpunnya, fenomena ini terpantau melesat dari arah timur laut menuju barat daya pada Sabtu, 11 Juli 2026 pukul 21:40 WIB.

Area ketampakannya membentang luas dari utara Yogyakarta hingga Cirebon, dengan perkiraan panjang lintasan di permukaan Bumi mencapai sekitar 400 kilometer.

Editor: Bayu Putra
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