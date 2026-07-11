Dukung Kemandirian Mahasiswa, Politeknik Ubaya Gelar Project Based Learning Kewirausahaan di Maspion Square

Mahasiswa Program Studi Digital Office Administration, Ayu Indah Syah, memamerkan produknya pada Project Based Learning Kewirausahaan di Maspion Square Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Politeknik Ubaya menggelar Project Based Learning (PBL) Kewirausahaan di Maspion Square, Surabaya, pada 10–11 Juli 2026 sebagai wadah mahasiswa mengembangkan kreativitas, keterampilan berwirausaha, dan kemampuan bersaing melalui praktik bisnis langsung.
Program yang terbuka untuk umum itu juga menjadi ajang menguji kesiapan mahasiswa menghadapi dunia usaha sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis proyek.
Kegiatan bertajuk "Berani Berkarya, Siap Berwirausaha!" tersebut menghadirkan pameran produk mahasiswa, workshop interaktif, hingga praktik penjualan langsung kepada masyarakat.
Melalui konsep ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga merasakan pengalaman nyata menjalankan bisnis.
Mengapa Expo PBL Digelar di Luar Kampus?
Wakil Direktur Politeknik Ubaya Slamet Wahyudi, S.E., M.IB menjelaskan Expo Produk Project-Based Learning merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi.
Berbeda dengan pameran internal pada Mei lalu, kali ini kegiatan sengaja dipindahkan ke Maspion Square sebagai lokasi eksternal.
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"Pameran ini merupakan Expo Produk Project-Based Learning (PBL) untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi yang diadakan rutin dua kali dalam setahun oleh Poltek Ubaya," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (10/7/2026).
Menurut Slamet, pemilihan Maspion Square dilakukan karena adanya kerja sama jangka panjang yang telah terjalin dengan pihak pengelola.
Lokasi tersebut dinilai memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai calon konsumen.
"Pameran kali ini sengaja dibawa ke luar kampus untuk menguji apakah teori kewirausahaan yang dipelajari mahasiswa di kelas dapat diaplikatifkan langsung di dunia nyata, serta melatih kemampuan mereka menarik minat pembeli langsung," katanya.
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