Dukung Kemandirian Mahasiswa, Politeknik Ubaya Gelar Project Based Learning Kewirausahaan di Maspion Square

JawaPos.com — Politeknik Ubaya menggelar Project Based Learning (PBL) Kewirausahaan di Maspion Square, Surabaya, pada 10–11 Juli 2026 sebagai wadah mahasiswa mengembangkan kreativitas, keterampilan berwirausaha, dan kemampuan bersaing melalui praktik bisnis langsung.

Program yang terbuka untuk umum itu juga menjadi ajang menguji kesiapan mahasiswa menghadapi dunia usaha sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis proyek.

Kegiatan bertajuk "Berani Berkarya, Siap Berwirausaha!" tersebut menghadirkan pameran produk mahasiswa, workshop interaktif, hingga praktik penjualan langsung kepada masyarakat.

Melalui konsep ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga merasakan pengalaman nyata menjalankan bisnis.

Mengapa Expo PBL Digelar di Luar Kampus?

Wakil Direktur Politeknik Ubaya Slamet Wahyudi, S.E., M.IB menjelaskan Expo Produk Project-Based Learning merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi.

Wakil Direktur Politeknik Ubaya Slamet Wahyudi, S.E., M.IB menjelaskan Expo Produk Project-Based Learning di Maspion Square Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com).

Berbeda dengan pameran internal pada Mei lalu, kali ini kegiatan sengaja dipindahkan ke Maspion Square sebagai lokasi eksternal.

"Pameran ini merupakan Expo Produk Project-Based Learning (PBL) untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi yang diadakan rutin dua kali dalam setahun oleh Poltek Ubaya," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (10/7/2026).

Menurut Slamet, pemilihan Maspion Square dilakukan karena adanya kerja sama jangka panjang yang telah terjalin dengan pihak pengelola.

Lokasi tersebut dinilai memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai calon konsumen.