Viral Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UMY, Kampus Lakukan Investigasi

Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)
JawaPos.com - Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi sorotan publik usai viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, UMY menyatakan telah memulai proses investigasi untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar.
Kasubdit Humas dan Media UMY Fitria Rahmawati mengatakan, pimpinan universitas telah menerima informasi terkait dugaan pelecehan seksual dosen tersebut. Menurutnya, kampus memandang kasus tersebut sebagai persoalan yang serius.
"Pimpinan telah menerima informasi soal dugaan tindakan tidak menyenangkan yang melibatkan anggota civitas akademika tersebut. UMY memandang persoalan ini dengan sangat serius, dan berkomitmen menangani secara transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian," ujar Fitria seperti dikutip dari Radar Jogja, Sabtu (11/7).
Ia menjelaskan, proses investigasi telah dilakukan dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UMY guna memastikan seluruh informasi dan fakta yang ada dapat diperiksa secara objektif.
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"Proses investigasi telah dilakukan melibatkan Satgas PPKPT UMY untuk memastikan seluruh informasi dan fakta dapat diperiksa secara objektif," katanya.
Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, UMY juga menjadwalkan rapat pada Sabtu (11/7/2026) yang melibatkan Satgas PPKPT, pihak fakultas, serta program studi terkait.
"Hari ini rencananya dilaksanakan rapat bersama Satgas PPKPT, fakultas, dan prodi sebagai bagian dari proses pemeriksaan tersebut," imbuhnya.
Fitria menambahkan, hingga kini pihak universitas masih menunggu informasi lanjutan dari fakultas. Perkembangan penanganan kasus akan disampaikan setelah proses pemeriksaan internal berlangsung.
"Kami masih menunggu informasi dari pihak fakultas. Informasi lebih lanjut akan disampaikan," tutupnya.
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