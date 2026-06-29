40 Persen Gaji Guru Honorer Habis untuk Transportasi, Rentan Bikin Burnout

JawaPos.com - Upaya mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia ternyata tidak bisa hanya fokus pada urusan nominal di slip gaji semata.

Ada faktor krusial yang selama ini luput dari perhatian publik, yakni akses dan biaya mobilitas harian guru dari rumah menuju ruang kelas.

Buruknya konektivitas transportasi di berbagai daerah dinilai menjadi salah satu pemicu utama yang menguras energi fisik, mental, hingga isi dompet para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa faktor mobilitas harian ikut menentukan kesejahteraan guru.

Menurut dia, masalah transportasi terasa kian mencekik bagi guru honorer dengan pendapatan terbatas serta mereka yang mengabdi di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Ongkos Transportasi Menguras Hampir Separuh Gaji Bagi para guru di wilayah perkotaan, absennya layanan angkutan umum yang terintegrasi memaksa mereka bergantung pada kendaraan pribadi atau layanan ojek online.

Akibatnya, pengeluaran bulanan untuk bahan bakar dan perawatan kendaraan membengkak tajam.

"Guru honorer dengan pendapatan Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan harus mengeluarkan 20 persen hingga 40 persen gajinya hanya untuk biaya bensin atau ojek online jika sekolah mereka tidak terjangkau angkutan umum," ujar Djoko, Senin (29/6).

Kondisi jauh lebih ekstrem dihadapi oleh para pendidik di daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur (NTT).

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