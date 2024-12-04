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Ilham Safutra
Selasa, 16 Juni 2026 | 07.11 WIB

Pelatihan Gratis Solusi Permudah Akses Belajar untuk Anak Muda

Ilustrasi belajar bahasa Inggris. (IST) - Image

Ilustrasi belajar bahasa Inggris. (IST)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi berlangsung semakin cepat. Generasi muda begitu sangat membutuhkan ruang untuk mengembangkan diri.

Di sisi lain, masih ada anak muda dengan jumlah yang tidak sedikit terkendala untuk mengakses informasi. Ditambah pula dukungan lingkungan belajar yang minim.

Keterbatasan bagi anak muda itu menginspirasi Persatuan Indonesia menghadirkan berbagai program pendidikan dan pelatihan gratis. Semua program itu demi dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai peluang di era digital.

Farel selaku pengajar di Persatuan Indonesia mengatakan, belajar dan meningkatkan keterampilan merupakan langkah penting untuk menghadapi perubahan yang terjadi begitu cepat saat ini.

"Banyak anak muda memiliki potensi yang luar biasa. Persatuan Indonesia ingin menghadirkan ruang belajar yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri, menambah keterampilan, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai peluang di masa depan," ujar Farel kepada wartawan pada Senin (15/6).

Selama pelatihan, peserta diberi materi kecerdasan buatan (AI), teknologi digital, bisnis, kewirausahaan, digital marketing, public speaking, pengembangan karier, hingga berbagai keterampilan praktis lainnya.

Adapun peserta program pelatihan itu berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Farel menyebut, para peserta selain memperoleh pengetahuan baru, mereka juga berkesempatan untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun relasi dengan peserta lain dari berbagai latar belakang.

Dia mengklaim, program-program yang diselenggarakan Persatuan Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, memperluas jaringan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan serta peluang di masa depan.

Editor: Ilham Safutra
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