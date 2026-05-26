10 Prodi Paling Banyak Diminati di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Beserta Kisaran Biayanya

JawaPos.com - Sepuluh program studi (prodi) yang paling diminati di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mulai menunjukkan tingkat keterisian yang tinggi. Beberapa dari sepuluh daftar prodi itu bahkan sudah ada yang mendekati kuota penuh.

Koordinator One Day Service (ODS) UMS, Alif Rahmat Yudha Putra mengatakan, pihaknya mencatat pendaftar mahasiswa baru hingga akhir Mei 2026 mencapai 16.237 calon mahasiswa. 3.174 di antaranya sudah melakukan registrasi

“Beberapa prodi favorit bahkan mulai mendekati kuota penuh menjelang pertengahan masa penerimaan mahasiswa baru,” katanya seperti dikutip dari laman resmi UMS, Selasa (26/5).

Beberapa prodi seperti Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi, kata Alif, telah terisi hingga sekitar 90 persen dari kuota yang tersedia. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh prospek kerja yang luas, reputasi akademik, serta akreditasi unggul yang dimiliki berbagai program studi di UMS.

Baca Juga:Komisi II DPR Sebut Putusan MK soal Keterisian 30 Persen Caleg Perempuan Berikan Kepastian Hak Politik

Selain itu, sejumlah prodi juga telah meraih akreditasi internasional AUN-QA, seperti Teknik Sipil, Farmasi, dan Keperawatan.

Berikut daftar 10 prodi paling diminati di UMS beserta kisaran biaya kuliah per semester dengan asumsi pengambilan 24 SKS:

1. Kedokteran Gigi Biaya per SKS Rp1.294.000. Total biaya per semester sekitar Rp31.056.000.

2. Kedokteran Biaya per SKS Rp1.116.000. Total biaya per semester sekitar Rp26.784.000.