Unesa Terima 8.292 Mahasiswa Baru Jalur UTBK-SNBT 2026, Keperawatan Jadi Prodi Paling Ketat

JawaPos.com - Sebanyak 8.292 peserta berhasil diterima sebagai calon mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Sebagai informasi, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) secara resmi dan serentak mengumumkan hasil UTBK-SNBT 2026 pada hari ini, Senin (25/5) pukul 15.00 WIB.

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi menyatakan pada UTBK-SNBT 2026, kampus berjuluk "Rumah Para Juara" ini dipilih oleh 67.952 peserta.

Dari puluhan ribu yang mendaftar, 8.292 peserta dinyatakan lolos, dengan rincian 5.185 calon mahasiswa diterima melalui jalur reguler, dan 3.107 peserta penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

“Data tersebut menunjukkan sekitar 37 persen mahasiswa yang lolos UTBK-SNBT 2026 di Unesa tahun ini berasal dari kelompok penerima bantuan pendidikan (KIP-K),” ujar Martadi di Surabaya, Senin (25/5).

Di sisi lain, Kepala Subdirektorat Admisi Unesa, Sukarmin, mengungkapkan tingkat kelulusan SNBT Unesa tahun ini sekitar 12,2 persen. Persentase tersebut menunjukkan ketatnya persaingan peserta untuk bisa diterima di Unesa.

Prodi Sarjana Keperawatan menjadi jurusan paling kompetitif dengan tingkat keketatan 1,49 persen. Dari 100 pendaftar UTBK-SNBT 2026, hanya sekitar satu hingga dua peserta yang berhasil diterima.

Disusul prodi Sarjana Fisioterapi dengan keketatan 1,54 persen dan prodi Sarjana Kedokteran Gigi dengan ketaatan 1,82 persen. Sukarmin menyebut prodi rumpun kesehatan memang cukup diminati.

"Di tengah proses seleksi yang kompetitif, Unesa menerima dua calon mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra. Keduanya diterima di Program Studi S1 Ilmu Politik dan S1 Pendidikan Luar Biasa," ujarnya.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos UTBK-SNBT 2026, Sukarmin mengimbau untuk segera melakukan daftar ulang mulai 27 Mei 2026 pukul 10.00 WIB hingga 09 Juni 2026 pukul 15.00 WIB (KLIK).