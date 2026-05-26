8.292 Camaba Lolos SNBT di Unesa, Prodi Keperawatan Paling Susah Ditembus!

JawaPos.com – Sebanyak 8.292 calon mahasiswa baru (camaba) dinyatakan lolos jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Program Studi S-1 Keperawatan menjadi prodi paling sulit ditembus.

Dari total 67.952 pendaftar, tingkat kelulusan di kampus tersebut hanya sekitar 12,2 persen. Keketatan tinggi terlihat terutama pada rumpun kesehatan yang mendominasi daftar program studi paling kompetitif di Unesa tahun ini.

Kepala Subdirektorat Admisi Unesa Sukarmin menjelaskan, dari total peserta yang diterima, sebanyak 5.185 mahasiswa masuk melalui jalur reguler dan 3.107 lainnya merupakan penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Baca Juga:Demokrat Jabar Tegaskan Kehadiran Perempuan Berperan Penting dalam Pengambilan Kebijakan

“Selamat kepada peserta yang lolos SNBT Unesa. Peserta yang belum lolos SNBT, tetap semangat terus berjuang merebut kampus para juara,” ujarnya dikutip dari laman resmi Unesa, Selasa (26/5).

Keperawatan Jadi Prodi Paling Ketat

Pada jenjang sarjana (S-1), Program Studi Keperawatan mencatat tingkat keketatan tertinggi pada SNBT 2026 yakni hanya 1,49 persen. Artinya, dari 100 pendaftar, hanya sekitar satu hingga dua orang yang berhasil diterima.

Posisi berikutnya ditempati S-1 Fisioterapi dengan tingkat keketatan 1,54 persen dan S-1 Kedokteran Gigi sebesar 1,82 persen. Sementara S-1 Kedokteran juga masuk jajaran prodi paling sulit dengan keketatan 2,5 persen.

Dominasi rumpun kesehatan terlihat kuat dalam daftar 10 besar prodi paling kompetitif. Selain Keperawatan, Fisioterapi, Kedokteran Gigi, dan Kedokteran, terdapat pula S-1 Kebidanan serta S-1 Gizi.

Di luar bidang kesehatan, sejumlah prodi lain juga menjadi favorit calon mahasiswa, seperti S-1 Teknik Pertambangan, S-1 Pariwisata, dan S-1 Manajemen.