Atap Dua Ruang Kelas di SMAN 7 Mataram Ambruk, 4 Siswa jadi Korban

JawaPos.com – Atap bangunan yang menaungi dua ruang kelas di SMAN 7 Mataram ambruk pada Selasa (19/5) siang. Hal itu mengakibatkan empat siswa menjadi korban. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan para siswa hanya mengalami luka ringan hingga syok.

Peristiwa robohnya atap bangunan tua itu terjadi secara mendadak saat pelaksanaan salat Zuhur berjamaah berlangsung di lingkungan sekolah. Suara dentuman keras dari reruntuhan sempat mengejutkan warga sekolah.

Bangunan Berdiri Sejak 2006 Bangunan yang ambruk diketahui merupakan hasil swadaya masyarakat dan orang tua siswa yang telah berdiri sejak tahun 2006 atau sekitar 20 tahun lalu. Fasilitas tersebut digunakan sebagai dua ruang kelas dan satu perpustakaan.

Meski sempat dilakukan perbaikan pada bagian plafon pasca-gempa Lombok 2018, kondisi bangunan akhirnya runtuh tanpa adanya tanda-tanda kerusakan sebelumnya maupun cuaca ekstrem.

Kepala SMAN 7 Mataram Ridha Rosalina mengatakan, kondisi plafon bangunan masih terlihat normal sebelum kejadian.

“Pagi tadi saat jam pertama saya keliling, kondisi plafonnya baik dan tidak ada yang mencurigakan. Kejadiannya tiba-tiba terdengar suara keras, seperti truk dam sedang membongkar batu,” ujarnya seperti dikutip dari Lombok Post (Jawa Pos Grup), Rabu (20/5).

Empat Siswa Jadi Korban Saat kejadian, Rosalina mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Namun, empat siswa kelas 11A2 berada di ruangan tersebut untuk beristirahat.

Keempat siswa berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan dan hanya mengalami cedera ringan berupa lecet serta syok.