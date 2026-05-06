Pendaftar Mahasiswa Baru di Universitas Swasta Turun hingga 30 Persen Dua Tahun Terakhir, Universitas Negeri Jadi Sebab

JawaPos.com - Universitas swasta mengalami penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru cukup signifikan dua tahun terakhir. Hal itu ditengarai karena universitas negeri membuka waktu pendaftaran yang cukup lama dengan berbagai jalur.

Hal itu diungkapkan Wakil Rektor Universitas Paramadina Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Handi Risza. Ia menegaskan bahwa fenomena penurunan pendaftar mahasiswa baru tak hanya dialami Universitas Paramadina, tetapi juga hampir seluruh universitas swasta di Indonesia.

"Jadi memang kita harus akui penerimaan (mahasiswa baru universitas) negeri yang panjang ya dan tidak dibatasi itu dan dengan banyak skema, SNBP, SNBT, jalur mandiri, jalur internasional, prestasi, dan banyak sekalilah, gitu ya, itu sangat menggerus kita, terutama di swasta," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (6/5).

"Mungkin rata-rata range (penurunan) antara 20 sampai 30% lah, gitu, dalam dua tahun terakhir," sambung Handi.

Panjangnya durasi waktu pendaftaran mahasiswa baru di universitas negeri menurutnya sangat mempengaruhi daya saing universitas swasta.

"Karena kan tentu daya tarik negeri itu kan tinggi sekali, dan semua orang ingin kuliah ke negeri, kan? Nah, tentu ini akan berikan dampak buat kita, gitu loh, bagi apa namanya, bagi kampus swasta," tegasnya.

Handi mengaku bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) telah mengadukan hal ini kepada DPR dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar permasalahan tersebut bisa ditengahi.

APTIJI telah menyarankan agar batas waktu penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri bisa dibatasi lebih dulu dengan kuota yang juga terbatas dari masing-masing jalur masuk.

"Ya akhirnya, kan kita, bisa lihat, ya, negeri itu mulai dibatasi penerimaannya, waktu penerimanya sampai bulan Juli kalau nggak salah, ya. Dan jumlahnya juga tidak boleh melebihi SNBP sepertinya, gitu ya," jelas Handi.