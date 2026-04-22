Modus Datang Terlambat untuk Kelabui Panitia, Joki UTBK-SNBT 2026 di UPN Veteran Jatim Diamankan

Ilustrasi pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di UPN Veteran Jawa Timur. (Humas UPN Veteran Jatim)
JawaPos.com - Panitia Pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur mengamankan seorang peserta yang diduga bertindak sebagai 'joki' Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK - SNBT) 2026.
Koordinator Pelaksana UTBK UPN Veteran Jawa Timur, Eka Prakarsa, membenarkan adanya dugaan kecurangan tersebut. Kasus itu ditemukan pada hari pertama pelaksanaan UTBK-SNBT pada Selasa (21/4).
Menurutnya, pola kecurangan tahun ini berbeda dibanding sebelumnya. Peserta yang diduga sebagai joki sengaja datang terlambat untuk memanfaatkan situasi agar pemeriksaan panitia tidak dilakukan secara detail.
Baca Juga:Kembali Singgung Selat Hormuz, Trump Sebut Iran Tak Sungguh-Sungguh Ingin Menutup Jalur Minyak Dunia
“Jadi dia datang tergesa-gesa saat semua peserta sudah masuk dan mendekati waktu ujian, harapannya pengawas lengah, tidak melakukan screening dengan maksimal," tutur Eka dalam keterangannya, Rabu (22/4).
Sebagai informasi, sesuai prosedur Panitia Pusat UTBK, peserta masih diizinkan mengikuti ujian selama waktu pengerjaan belum dimulai. Sebelum masuk ruang ujian, peserta wajib melewati ruang transit untuk pemeriksaan awal.
Di ruang transit, panitia melakukan pemeriksaan tubuh dan verifikasi dokumen peserta. Langkah ini menjadi tahapan wajib untuk memastikan identitas peserta sesuai dengan data resmi panitia.
"Karena peserta yang bersangkutan (diduga joki) datangny mepet waktu ujian, pengawas langsung mengarahkan pelaku ke ruang ujian dengan prosedur tetap melakukan body checking," imbuhnya.
Peserta yang diduga joki sempat dipersilakan masuk ke ruangan karena setelah melewati serangkaian pemeriksaan awal, dinyatakan aman. Kejanggalan terjadi saat pengawas melakukan verifikasi wajah.
Pengawas memiliki keraguan karena wajah terduga pelaku berbeda dengan peserta terdaftar. Panitia UTBK lalu melakukan pendalaman kasus melalui verifikasi dan konfirmasi dengan pihak sekolah asal.
“Dari awal masuk ruang pemeriksaan, peserta (yang diduga joki) menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia sering menutupi wajah lalu kita lakukan kroscek identitas dan ternyata berbeda," terang Eka.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara