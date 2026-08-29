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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.53 WIB

Ramalan Zodiak Libra Akhir Agustus 2026: Hadapi Tantangan dengan Tenang, Waspada Pengeluaran

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra akhir Agustus 2026 membawa pesan penting untuk tetap tenang menghadapi berbagai tantangan.

Penghujung bulan mungkin terasa sedikit berat karena munculnya rasa frustrasi dan beberapa situasi yang tidak berjalan sesuai harapan.

Namun, Libra tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan. Sikap tenang dan kemampuan menyesuaikan diri akan membantu melewati berbagai persoalan dengan lebih baik.

Akhir Agustus menjadi waktu bagi Libra untuk belajar menghadapi tekanan dengan kepala dingin.

Jadwal pekerjaan yang padat, perasaan kurang nyaman dalam hubungan, hingga pengeluaran tidak terduga dapat menjadi perhatian.

Dengan perencanaan yang matang dan sikap profesional, Libra tetap dapat menjaga keseimbangan dan menutup bulan dengan lebih tenang.

Berikut ramalan lengkap zodiak Libra mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Libra mungkin menghadapi jadwal kerja yang cukup berat.

Banyaknya tugas dapat membuat Anda merasa tertekan atau kewalahan. Karena itu, penting untuk menyusun strategi sebelum menyelesaikan pekerjaan.

Editor: Hanny Suwindari
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