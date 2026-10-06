7 Kemampuan yang Membuktikan Orang Tua Sukses Mendidikmu Menurut Psikologi

Kemampuan yang membuktikan orang tua sukses mendidikmu menurut psikologi./Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa tidak semua generasi muda saat ini bergantung penuh pada orang tuanya di usia dewasa.
Sebagian orang tumbuh dewasa dengan penuh kematangan, sementara sebagian lain masih kesulitan menghadapi tanggung jawab hidup.
Kemampuan menangani berbagai tugas secara mandiri biasanya berasal dari didikan orang tua yang tepat sejak kecil.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (6/10), berikut tujuh kemampuan yang menunjukkan bahwa orang tua telah sukses mendidikmu menjadi pribadi yang mandiri.
1. Mampu membela diri sendiri
Berani berbicara membela diri memang terasa menakutkan, namun tetap penting untuk terus dilakukan sepanjang hidup.
Anak yang tidak diajarkan hal ini berisiko dimanfaatkan oleh orang lain di sekitarnya.
Semasa kecil, biasanya orang tua yang membela anaknya ketika figur otoritas bersikap tidak adil.
Namun sebagai orang dewasa, tanggung jawab tersebut sepenuhnya beralih menjadi milik diri sendiri.
Orang tua yang mendidik dengan baik membentuk anak yang percaya diri dan berani menolak perlakuan tidak adil.
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Jawa Pos
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