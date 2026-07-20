12 Weton Anak yang Konon Memiliki Bakat Mengelola Rezeki Sejak Dini

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton anak yang diyakini memiliki karakter dan potensi yang dapat mengantarkan mereka pada kehidupan yang mapan di masa depan. Mereka disebut memiliki kecerdasan dalam melihat peluang, semangat belajar yang tinggi, serta kemampuan mengembangkan usaha sejak usia muda.

Kemampuan tersebut dipercaya bukan semata-mata berasal dari faktor keberuntungan atau warisan keluarga. Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dinilai memiliki etos kerja, ketekunan, dan kecakapan dalam mengelola peluang sehingga berpotensi membangun kesejahteraan melalui usaha mereka sendiri.

Karena karakter tersebut, weton-weton ini sering dikaitkan dengan sosok yang mandiri dan memiliki prospek cerah dalam urusan rezeki. Tak sedikit orang yang meyakini bahwa pemiliknya berpeluang mencapai kesuksesan finansial apabila mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat 12 weton anak yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki bakat dalam mencari peluang rezeki dan potensi untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Kamis Legi Kamis Legi berada di bawah naungan tunggak semi yang membawa kelimpahan rezeki dan keberuntungan bagi orangtuanya.

Anak dengan hari kelahiran ini memiliki sifat bertanggung jawab, murah hati, pandai bergaul, dan selalu bersemangat yang kelak memudahkan mereka meraih kesuksesan.

Mereka dipercaya mampu menjadi orang yang makmur dan berkuasa, serta dianggap sebagai titisan wali di tanah Jawa yang akan mendapatkan keberuntungan berkelanjutan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 dan dinaungi oleh watak lakuning banyu yang berarti anak tersebut membawa ketenangan sejak dilahirkan.

Mereka memiliki karakteristik hati-hati, tegas mengejar tujuan hidup, pandai mengelola finansial, bersemangat tinggi, ceria dalam berbagai situasi, serta cerdas dan mandiri.