Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.12 WIB

7 Kesalahan yang Jarang Dilakukan Orang Tua yang Tetap Dekat dengan Putranya Hingga Dewasa

Ilustrasi ayah dan putranya. (Magnific) - Image

Ilustrasi ayah dan putranya. (Magnific)

JawaPos.Com - Hubungan antara orang tua dan anak laki-laki sering mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. 

Ketika masih kecil, seorang putra mungkin sangat bergantung kepada orang tuanya. 

Namun saat beranjak remaja hingga dewasa, ia mulai membangun identitas, mengambil keputusan sendiri, dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

Perubahan ini terkadang membuat hubungan yang sebelumnya sangat dekat menjadi terasa renggang. 

Banyak orang tua mengira bahwa menjauhnya anak laki-laki adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. 

Padahal dalam banyak keluarga, hubungan hangat dan penuh kedekatan tetap bisa terjaga bahkan ketika sang putra telah memiliki pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawabnya sendiri.

Kedekatan tersebut biasanya tidak terjadi secara kebetulan. Hubungan yang kuat dibangun melalui komunikasi, rasa hormat, dan pola pengasuhan yang sehat selama bertahun-tahun. 

Menariknya, orang tua yang tetap dekat dengan putranya hingga dewasa sering kali menghindari sejumlah kesalahan yang dapat merusak ikatan emosional secara perlahan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kesalahan yang jarang dilakukan oleh orang tua yang mampu mempertahankan hubungan hangat dengan putranya hingga dewasa.

1. Terlalu Mengontrol Setiap Keputusan Anak

Banyak orang tua memiliki niat baik ketika berusaha mengarahkan anak. 

Mereka ingin memastikan putranya mengambil keputusan yang aman dan menguntungkan. 

Namun ketika arahan berubah menjadi kontrol berlebihan, hubungan bisa mulai terganggu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Belum Matang secara Emosional, Salah Satunya Malu Menunjukkan Emosi - Image
Parenting

6 Tanda Kamu Dibesarkan oleh Orang Tua yang Belum Matang secara Emosional, Salah Satunya Malu Menunjukkan Emosi

Selasa, 16 Juni 2026 | 00.37 WIB

Jennifer Coppen dan Justin Hubner Siap Jadi Orang Tua yang Menyenangkan untuk Kamari - Image
Entertainment

Jennifer Coppen dan Justin Hubner Siap Jadi Orang Tua yang Menyenangkan untuk Kamari

Senin, 15 Juni 2026 | 17.12 WIB

8 Ciri Kepribadian ini Ada pada Orang yang Dididik oleh Orang Tua yang Suka Mengontrol Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Ciri Kepribadian ini Ada pada Orang yang Dididik oleh Orang Tua yang Suka Mengontrol Menurut Psikologi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 20.17 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore