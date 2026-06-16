7 Kesalahan yang Jarang Dilakukan Orang Tua yang Tetap Dekat dengan Putranya Hingga Dewasa

JawaPos.Com - Hubungan antara orang tua dan anak laki-laki sering mengalami perubahan seiring bertambahnya usia.

Ketika masih kecil, seorang putra mungkin sangat bergantung kepada orang tuanya.

Namun saat beranjak remaja hingga dewasa, ia mulai membangun identitas, mengambil keputusan sendiri, dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

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Perubahan ini terkadang membuat hubungan yang sebelumnya sangat dekat menjadi terasa renggang.

Banyak orang tua mengira bahwa menjauhnya anak laki-laki adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.

Padahal dalam banyak keluarga, hubungan hangat dan penuh kedekatan tetap bisa terjaga bahkan ketika sang putra telah memiliki pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawabnya sendiri.

Kedekatan tersebut biasanya tidak terjadi secara kebetulan. Hubungan yang kuat dibangun melalui komunikasi, rasa hormat, dan pola pengasuhan yang sehat selama bertahun-tahun.

Menariknya, orang tua yang tetap dekat dengan putranya hingga dewasa sering kali menghindari sejumlah kesalahan yang dapat merusak ikatan emosional secara perlahan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh kesalahan yang jarang dilakukan oleh orang tua yang mampu mempertahankan hubungan hangat dengan putranya hingga dewasa.

1. Terlalu Mengontrol Setiap Keputusan Anak

Banyak orang tua memiliki niat baik ketika berusaha mengarahkan anak.

Mereka ingin memastikan putranya mengambil keputusan yang aman dan menguntungkan.