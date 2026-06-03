7 Etika Sehari-hari yang Harus Diajarkan Orang Tua kepada Anak Sedini Mungkin, Selain Ucapan Terima Kasih, Tolong, dan Maaf

JawaPos.com - Tidak ada satu anak pun yang lahir dengan pengetahuan tentang bagaimana berperilaku di lingkungan sosial. - Tidak ada satu anak pun yang lahir dengan pengetahuan tentang bagaimana berperilaku di lingkungan sosial. Dilansir JawaPos.com dari Timesofindia pada Rabu (3/6), di sinilah peran orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang etika sehari-hari sejak dini selain ucapan terima kasih, tolong, dan maaf.

Pada akhirnya, mengajarkan etika sehari-hari bukan tentang membesarkan anak-anak menjadi sempurna.

Melainkan membesarkan individu yang bijaksana yang tahu bagaimana cara menghormati, bertanggung jawab, dan bersikap baik terhadap orang lain.

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1. Jika Meminjam Sesuatu, Kebalikan dengan Hati-Hati

Dipinjami sesuatu oleh orang lain adalah tanda kepercayaan. Jadi, sudah selayaknya barang yang dipinjam ditangani dengan hati-hati dan dikembalikan dalam kondisi yang sama.

Jika rusak, harus minta maaf dengan tulus daripada menyembunyikan kesalahan. Anak-anak harus diajarkan etika ini sedini mungkin.

Kebiasaan sederhana ini sekaligus mengajarkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab, rasa syukur, dan rasa hormat terhadap barang milik orang lain.

2. Menghormati Batasan dan Privasi Pribadi

Ajari anak-anak sedini mungkin tentang meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan barang milik orang lain atau sekadar tidak menyela orang lain saat mereka berbicara.

Itu adalah etika dasar yang membantu anak-anak mendapatkan rasa hormat saat dewasa kelak.

Ketika anak-anak memahami batasan, mereka juga akan mendapatkan pemahaman tentang cara melindungi ruang pribadi mereka sendiri.

3. Hindari Membuat Kebisingan di Ruang Publik

Meski anak-anak secara alami ekspresif dan penuh semangat, tapi ajarkan mereka sejak dini kalau tidak setiap tempat mengizinkan perilaku yang sama.