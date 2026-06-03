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Endah Primasari Utami
Rabu, 3 Juni 2026 | 22.28 WIB

7 Etika Sehari-hari yang Harus Diajarkan Orang Tua kepada Anak Sedini Mungkin, Selain Ucapan Terima Kasih, Tolong, dan Maaf

Ilustrasi orang tua yang mengajarkan etika ke anak mereka (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi orang tua yang mengajarkan etika ke anak mereka (Magnific/Freepik)

 
JawaPos.com - Tidak ada satu anak pun yang lahir dengan pengetahuan tentang bagaimana berperilaku di lingkungan sosial.

Dilansir JawaPos.com dari Timesofindia pada Rabu (3/6), di sinilah peran orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang etika sehari-hari sejak dini selain ucapan terima kasih, tolong, dan maaf.

Pada akhirnya, mengajarkan etika sehari-hari bukan tentang membesarkan anak-anak menjadi sempurna.

Melainkan membesarkan individu yang bijaksana yang tahu bagaimana cara menghormati, bertanggung jawab, dan bersikap baik terhadap orang lain.

1. Jika Meminjam Sesuatu, Kebalikan dengan Hati-Hati

Dipinjami sesuatu oleh orang lain adalah tanda kepercayaan. Jadi, sudah selayaknya barang yang dipinjam ditangani dengan hati-hati dan dikembalikan dalam kondisi yang sama.

Jika rusak, harus minta maaf dengan tulus daripada menyembunyikan kesalahan. Anak-anak harus diajarkan etika ini sedini mungkin.

Kebiasaan sederhana ini sekaligus mengajarkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab, rasa syukur, dan rasa hormat terhadap barang milik orang lain.

2. Menghormati Batasan dan Privasi Pribadi

Ajari anak-anak sedini mungkin tentang meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan barang milik orang lain atau sekadar tidak menyela orang lain saat mereka berbicara.

Itu adalah etika dasar yang membantu anak-anak mendapatkan rasa hormat saat dewasa kelak.

Ketika anak-anak memahami batasan, mereka juga akan mendapatkan pemahaman tentang cara melindungi ruang pribadi mereka sendiri.

3. Hindari Membuat Kebisingan di Ruang Publik

Meski anak-anak secara alami ekspresif dan penuh semangat, tapi ajarkan mereka sejak dini kalau tidak setiap tempat mengizinkan perilaku yang sama.

Ajari mereka untuk mengontrol volume suara di ruang publik, seperti perpustakaan, rumah sakit, atau transportasi umum.

Editor: Candra Mega Sari
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