5 Keyakinan Buruk Orang yang Tumbuh dari Orang Tua Toxic Secara Psikologi, Merusak Kepercayaan Diri!

Keyakinan buruk orang yang tumbuh dari orang tua toxic dan merusak kepercayaan diri kata Psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Tumbuh bersama orang tua toxic meninggalkan bekas psikologi yang mendalam dan sering kali terus memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri hingga dewasa.
Trauma yang tidak diakui dari masa kecil bisa secara diam-diam merusak kepercayaan diri, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk merasa layak dicintai.
Banyak yang tidak menyadari bahwa keyakinan negatif tentang diri mereka bukan kebenaran, melainkan warisan dari pola asuh yang penuh racun emosional.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut lima keyakinan menyedihkan yang kemungkinan besar masih dipegang oleh mereka yang dibesarkan oleh orang tua toxic tanpa mereka sadari sepenuhnya.
1. Tidak ada yang benar-benar bisa mencintaimu
Bahkan ketika orang-orang di sekitar menyatakan cinta dan membuktikannya lewat tindakan nyata, rasa curiga itu tetap tidak hilang begitu saja.
Penelitian menunjukkan bahwa kecurigaan mendalam ini sering berakar dari orang tua toxic yang membuat anak merasa tidak layak dan tidak pernah cukup baik.
Di luar mungkin kamu tampak kuat dan percaya diri, tetapi di dalam ada keyakinan tersembunyi bahwa tidak ada yang benar-benar akan mencintaimu.
Keyakinan ini menciptakan tembok yang mencegah keintiman emosional yang sesungguhnya, padahal itulah yang paling kamu inginkan dalam sebuah hubungan.
Selama keyakinan ini tidak ditantang dan diganti, kamu akan terus menjaga jarak emosional dari orang-orang yang sebenarnya tulus hadir untukmu.
