Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 31 Mei 2026 | 22.43 WIB

5 Keyakinan Buruk Orang yang Tumbuh dari Orang Tua Toxic Secara Psikologi, Merusak Kepercayaan Diri!

Keyakinan buruk orang yang tumbuh dari orang tua toxic dan merusak kepercayaan diri kata Psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Keyakinan buruk orang yang tumbuh dari orang tua toxic dan merusak kepercayaan diri kata Psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Tumbuh bersama orang tua toxic meninggalkan bekas psikologi yang mendalam dan sering kali terus memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri hingga dewasa.

Trauma yang tidak diakui dari masa kecil bisa secara diam-diam merusak kepercayaan diri, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk merasa layak dicintai.

Banyak yang tidak menyadari bahwa keyakinan negatif tentang diri mereka bukan kebenaran, melainkan warisan dari pola asuh yang penuh racun emosional.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut lima keyakinan menyedihkan yang kemungkinan besar masih dipegang oleh mereka yang dibesarkan oleh orang tua toxic tanpa mereka sadari sepenuhnya.

1. Tidak ada yang benar-benar bisa mencintaimu

Bahkan ketika orang-orang di sekitar menyatakan cinta dan membuktikannya lewat tindakan nyata, rasa curiga itu tetap tidak hilang begitu saja.

Penelitian menunjukkan bahwa kecurigaan mendalam ini sering berakar dari orang tua toxic yang membuat anak merasa tidak layak dan tidak pernah cukup baik.

Di luar mungkin kamu tampak kuat dan percaya diri, tetapi di dalam ada keyakinan tersembunyi bahwa tidak ada yang benar-benar akan mencintaimu.

Keyakinan ini menciptakan tembok yang mencegah keintiman emosional yang sesungguhnya, padahal itulah yang paling kamu inginkan dalam sebuah hubungan.

Selama keyakinan ini tidak ditantang dan diganti, kamu akan terus menjaga jarak emosional dari orang-orang yang sebenarnya tulus hadir untukmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
10 Hal Menjengkelkan Dihadapi Orang Cerdas dengan Otak Pengenal Pola dan Picu Kelelahan Mental Secara Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal Menjengkelkan Dihadapi Orang Cerdas dengan Otak Pengenal Pola dan Picu Kelelahan Mental Secara Psikologi

Minggu, 31 Mei 2026 | 22.39 WIB

11 Tanda Psikologi Ibu Toxic yang Diam-diam Senang saat Anak Sengsara, Ini Efek Kesehatan Mental - Image
Kepribadian

11 Tanda Psikologi Ibu Toxic yang Diam-diam Senang saat Anak Sengsara, Ini Efek Kesehatan Mental

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.55 WIB

4 Ucapan Red Flag Pria yang Secara Psikologi Menandakan Ia Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan - Image
Kepribadian

4 Ucapan Red Flag Pria yang Secara Psikologi Menandakan Ia Tidak Bisa Dipercaya dalam Hubungan

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.49 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore