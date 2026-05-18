8 Frasa yang Sering Diucapkan Anak-anak dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific)
JawaPos.Com - Masa kecil sering menjadi periode paling penting dalam membentuk pola pikir seseorang.
Kalimat sederhana yang terus didengar sejak kecil perlahan tertanam dalam pikiran dan memengaruhi cara seseorang melihat dunia ketika dewasa.
Banyak orang tidak menyadari bahwa kecerdasan bukan hanya dibentuk oleh pendidikan formal atau nilai akademik.
Cara seseorang menghadapi masalah, memahami emosi, mengambil keputusan, hingga memperlakukan orang lain juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan nasihat yang diterima sejak kecil.
Menurut psikologi, beberapa nasihat sederhana ternyata memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mental dan kemampuan berpikir seseorang.
Kalimat-kalimat ini membantu anak belajar mandiri, berpikir kritis, dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik saat tumbuh dewasa.
Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas nasihat masa kecil yang sering membentuk seseorang menjadi lebih cerdas saat dewasa.
1. “Jangan takut mencoba hal baru”
Nasihat ini terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberanian seseorang menghadapi kehidupan.
Anak yang terbiasa didorong mencoba hal baru biasanya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi.
Mereka tidak terlalu takut gagal karena sejak kecil sudah memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar.
Menurut psikologi, rasa ingin tahu sangat berkaitan dengan perkembangan kecerdasan dan kemampuan berpikir kreatif.
Orang dewasa yang terbiasa mencoba hal baru juga cenderung lebih cepat berkembang dan mudah beradaptasi dengan perubahan.
2. “Kalau salah, perbaiki dan belajar lagi”
Banyak anak tumbuh dengan rasa takut berbuat salah karena sering dimarahi ketika gagal.
