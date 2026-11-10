Gaikindo Soroti Pentingnya Kebebasan Produsen Kembangkan Teknologi

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik perlu mendapat ruang untuk terus berkembang. Kebijakan pemerintah diharapkan tidak membatasi pilihan teknologi yang dikembangkan produsen otomotif.
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, industri otomotif akan terus melakukan penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) untuk mengikuti perubahan teknologi.
“Teknologi berkembang terus, tidak bisa direm,” kata Jongkie.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Sementara itu, sejumlah produsen asal Tiongkok lebih banyak mengandalkan baterai lithium iron phosphate (LFP).
Menurut Jongkie, setiap produsen memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi teknologi baterai yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Selama inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, pemerintah sebaiknya memberikan ruang.
Dia menilai, penggunaan teknologi baterai tidak seharusnya dibatasi hanya pada satu jenis bahan baku. Sebab, perkembangan teknologi masih memungkinkan munculnya berbagai alternatif yang lebih efisien.
“Sebentar lagi ada baterai natrium. Siapa tahu sebentar lagi ada baterai baru lagi,” ujarnya.
Jongkie juga menilai perkembangan teknologi baterai berpotensi memberikan keuntungan bagi konsumen. Efisiensi produksi dapat membuat harga kendaraan listrik semakin kompetitif.
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