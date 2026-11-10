Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 07.49 WIB

Gaikindo Soroti Pentingnya Kebebasan Produsen Kembangkan Teknologi

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto. (Dok/Jawa Pos) - Image

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik perlu mendapat ruang untuk terus berkembang. Kebijakan pemerintah diharapkan tidak membatasi pilihan teknologi yang dikembangkan produsen otomotif.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, industri otomotif akan terus melakukan penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) untuk mengikuti perubahan teknologi.

“Teknologi berkembang terus, tidak bisa direm,” kata Jongkie.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Sementara itu, sejumlah produsen asal Tiongkok lebih banyak mengandalkan baterai lithium iron phosphate (LFP).

Menurut Jongkie, setiap produsen memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi teknologi baterai yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Selama inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, pemerintah sebaiknya memberikan ruang.

Dia menilai, penggunaan teknologi baterai tidak seharusnya dibatasi hanya pada satu jenis bahan baku. Sebab, perkembangan teknologi masih memungkinkan munculnya berbagai alternatif yang lebih efisien.

“Sebentar lagi ada baterai natrium. Siapa tahu sebentar lagi ada baterai baru lagi,” ujarnya.

Jongkie juga menilai perkembangan teknologi baterai berpotensi memberikan keuntungan bagi konsumen. Efisiensi produksi dapat membuat harga kendaraan listrik semakin kompetitif.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Teknologi Baterai Terus Berkembang, Gaikindo Sebut Harga Mobil Listrik Bisa Makin Murah - Image
Otomotif

Teknologi Baterai Terus Berkembang, Gaikindo Sebut Harga Mobil Listrik Bisa Makin Murah

Selasa, 10 November 2026 | 02.45 WIB

Gaikindo Dukung Kebijakan Insentif untuk Kendaraan Hybrid: Solusi Cerdas di Tengah Krisis Energi - Image
Otomotif

Gaikindo Dukung Kebijakan Insentif untuk Kendaraan Hybrid: Solusi Cerdas di Tengah Krisis Energi

Selasa, 10 November 2026 | 02.15 WIB

Meski Penjualan Mobil Sudah Mendekati Target 850 Ribu, Gaikindo Ungkap Angka 1 Juta Masih Berat - Image
Ekonomi

Meski Penjualan Mobil Sudah Mendekati Target 850 Ribu, Gaikindo Ungkap Angka 1 Juta Masih Berat

Selasa, 10 November 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore