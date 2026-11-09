Meski Penjualan Mobil Sudah Mendekati Target 850 Ribu, Gaikindo Ungkap Angka 1 Juta Masih Berat

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut penjualan mobil nasional mulai menunjukkan tren positif. Meski demikian, target penjualan sebanyak satu juta unit masih belum mudah dicapai.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mengatakan, realisasi penjualan kendaraan saat ini telah mendekati target yang ditetapkan Gaikindo sebesar 850 ribu unit. Hingga Oktober 2026 total penjualan wholesales mencapai 760.476 unit dan retail sales mencapai 758.653 unit.

Karena itu, pihaknya tetap optimistis penjualan otomotif tahun ini bisa mencatatkan hasil lebih baik.

"Kami masih terus berproses. Kalau melihat periode yang sama tahun lalu, penjualan mengalami kenaikan (19,7 persen secara wholesales dan 14,9 persen secara retail sales). Angka pertumbuhan tersebut cukup tinggi," ujar Putu saat ditemui di sela-sela konferensi pers Gaikindo Auto Week 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Namun, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk membawa penjualan mendekati satu juta unit. Putu mengakui, meskipun angka penjualan sudah mendekati target Gaikindo, jaraknya masih cukup jauh dari capaian yang diharapkan.

"Namun, meskipun pertumbuhannya cukup besar, pencapaiannya memang masih jauh dari satu juta unit," jelasnya.

Meski begitu, Gaikindo belum mengubah sikap optimistis terhadap prospek pasar otomotif. Mereka memilih melihat perkembangan penjualan secara bertahap sembari mendorong permintaan kendaraan di dalam negeri.

Saat ditanya apakah belum tercapainya penjualan satu juta unit menandakan pasar otomotif belum sepenuhnya pulih, Putu memilih untuk melihat perkembangannya secara bertahap.

"Ya, kita jalani secara bertahap saja," pungkasnya.