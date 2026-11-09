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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 02.15 WIB

Gaikindo Dukung Kebijakan Insentif untuk Kendaraan Hybrid: Solusi Cerdas di Tengah Krisis Energi

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo, Jongkie Sugiarto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut rencana pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan hybrid. Kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi polusi.

Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan, kendaraan hybrid memiliki keunggulan karena dapat mengurangi konsumsi BBM tanpa bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya listrik.

"Hybrid itu kan sebetulnya sudah langkah menuju kepada penghematan pemakaian BBM, polusinya rendah, tidak perlu charging station. Kan dari dulu saya udah ngomong begitu," ujar Jongkie saat ditemui di sela-sela konferensi pers Gaikindo Auto Week 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut dia, kendaraan hybrid juga telah memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan konsumsi bahan bakar dan emisi. Karena itu, pemberian insentif untuk segmen tersebut dinilai sebagai langkah positif bagi industri otomotif.

"Nah, sekarang kalau diberikan kan, ya Alhamdulillah. Karena dia kan juga sudah menyumbangkan sesuatu juga gitu kan," katanya.

Jongkie menjelaskan, percepatan elektrifikasi kendaraan pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengurangi penggunaan BBM yang selama ini masih mendapat subsidi besar dari pemerintah. Kedua, mendukung komitmen Indonesia dalam menekan polusi melalui Paris Agreement.

"Kita tujuannya apa sih? Perpres 55 (Tahun 2019), akselerasi elektrifikasi, kan untuk penghematan BBM. Karena kita kan sudah subsidi BBM-nya gila-gilaan. Kedua, kita ikut tanda tangan Paris Agreement, mau menurunkan polusi," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendorong pemberian insentif tambahan bagi kendaraan elektrifikasi, mencakup hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut bisa diterapkan pada 2026.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan, pembahasan terkait insentif tersebut akan dipercepat. Namun, jika belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun ini, pemerintah membuka kemungkinan penerapannya pada awal 2027.

Editor: Estu Suryowati
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