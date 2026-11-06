Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 6 November 2026 | 13.32 WIB

Honda Pamer 12 Mobil Balap di SEMA 2026, Civic Type R HRC Concept Tarik Perhatian

HRC US pamerkan 12 model di SEMA 2026. (HPM) - Image

HRC US pamerkan 12 model di SEMA 2026. (HPM)

JawaPos.com - Honda Racing Corporation USA (HRC US) memamerkan 12 kendaraan balap dan proyek spesial dalam ajang 2026 SEMA Show di Las Vegas Convention Center, Amerika Serikat, pada 4-6 November 2026.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Honda Civic Type R HRC Concept. Mobil konsep tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik Amerika Utara setelah sebelumnya tampil di Tokyo Auto Salon 2026.

Civic Type R HRC Concept dikembangkan dengan mengadopsi teknologi Honda Racing Corporation (HRC) serta pengalaman para pembalap Honda.

Pengembangannya berfokus pada peningkatan karakter sporty dan performa berkendara melalui teknologi yang berasal dari dunia balap.

Honda juga mengonfirmasi bahwa mobil konsep tersebut sedang dalam tahap pengembangan untuk pasar Amerika Serikat.

Selain Civic Type R HRC Concept, HRC US membawa sejumlah kendaraan dari berbagai disiplin motorsport, mulai dari Formula 1, IndyCar, IMSA, balap off-road, hingga motocross.

Honda Passport Baja Spec Trophy Truck Debut

Kendaraan lain yang menjadi sorotan adalah Honda Passport Baja Spec Trophy Truck. Mobil ini melakukan debut publik di SEMA Show 2026 dan menjadi Trophy Truck pertama yang menggunakan sistem penggerak hybrid untuk berlaga di SCORE World Desert Championship.

Dikembangkan bersama Mason Motorsports, kendaraan ini mengandalkan mesin 2.4-liter twin-turbo V6 yang dipadukan teknologi hybrid 800 volt.

Mobil balap klasik Honda

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BMW Passato Masuk Top 40 SEMA 2026, Cat Lokal Bawa Nama Indonesia ke Panggung Dunia - Image
Otomotif

BMW Passato Masuk Top 40 SEMA 2026, Cat Lokal Bawa Nama Indonesia ke Panggung Dunia

Jumat, 6 November 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore