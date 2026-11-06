Honda Pamer 12 Mobil Balap di SEMA 2026, Civic Type R HRC Concept Tarik Perhatian

JawaPos.com - Honda Racing Corporation USA (HRC US) memamerkan 12 kendaraan balap dan proyek spesial dalam ajang 2026 SEMA Show di Las Vegas Convention Center, Amerika Serikat, pada 4-6 November 2026.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Honda Civic Type R HRC Concept. Mobil konsep tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik Amerika Utara setelah sebelumnya tampil di Tokyo Auto Salon 2026.

Civic Type R HRC Concept dikembangkan dengan mengadopsi teknologi Honda Racing Corporation (HRC) serta pengalaman para pembalap Honda.

Pengembangannya berfokus pada peningkatan karakter sporty dan performa berkendara melalui teknologi yang berasal dari dunia balap.

Honda juga mengonfirmasi bahwa mobil konsep tersebut sedang dalam tahap pengembangan untuk pasar Amerika Serikat.

Selain Civic Type R HRC Concept, HRC US membawa sejumlah kendaraan dari berbagai disiplin motorsport, mulai dari Formula 1, IndyCar, IMSA, balap off-road, hingga motocross.

Honda Passport Baja Spec Trophy Truck Debut

Kendaraan lain yang menjadi sorotan adalah Honda Passport Baja Spec Trophy Truck. Mobil ini melakukan debut publik di SEMA Show 2026 dan menjadi Trophy Truck pertama yang menggunakan sistem penggerak hybrid untuk berlaga di SCORE World Desert Championship.

Dikembangkan bersama Mason Motorsports, kendaraan ini mengandalkan mesin 2.4-liter twin-turbo V6 yang dipadukan teknologi hybrid 800 volt.