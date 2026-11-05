BMW Passato Masuk Top 40 SEMA 2026, Cat Lokal Bawa Nama Indonesia ke Panggung Dunia

JawaPos.com - Produk cat otomotif asal Indonesia, Spider produksi PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), berhasil menunjukkan kiprahnya di panggung internasional melalui ajang Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat.

Dalam pameran modifikasi dan aftermarket otomotif terbesar dunia tersebut, Cat Spider terlibat dalam proyek modifikasi BMW Passato yang berhasil masuk jajaran Top 40 SEMA Battle of the Builders 2026.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa produk lokal dan kreativitas builder Indonesia mampu bersaing dengan karya modifikasi dari berbagai negara.

BMW Passato merupakan BMW 320 (E90) lansiran 2010 milik Passato Garage. Mobil ini mengusung tema From the Spirit of '45 to the Global Stage, yang menggambarkan semangat perjuangan dan kebanggaan Indonesia.

Proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi sejumlah pelaku industri modifikasi Indonesia dan Jepang, termasuk builder ternama Coboo dan Meiji.

Cat Spider dipercaya menangani sistem pengecatan secara menyeluruh, mulai dari persiapan permukaan hingga finishing. Produk yang digunakan meliputi Dempul Spider, Spider PSEP Primer, Spider PU Primer, Spider Basecoat, hingga Silstar SpectraClear.

Selain BMW Passato, Cat Spider juga digunakan untuk pengecatan Harley-Davidson Trike beserta helm melalui varian Spider SPC100.

Harley-Davidson Trike yang juga tampil di ajang Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat. (Istimewa)

Marketing Director PT ABCA, Sugiarto, mengatakan keikutsertaan di SEMA Show 2026 menjadi langkah penting untuk memperkenalkan kualitas produk cat otomotif Indonesia ke pasar global.

"Keikutsertaan Cat Spider di SEMA Show 2026 Las Vegas adalah tonggak sejarah penting bagi PT ABCA dan industri otomotif Indonesia. Kami ingin menegaskan bahwa produk cat buatan anak bangsa memiliki standar kualitas tinggi yang tidak kalah dibanding merek-merek global," ujar Sugiarto.