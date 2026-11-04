5 Mobil Listrik Wuling Sudah Made in Indonesia, TKDN Tembus 60 Persen

Aktivitas pabrik Wuling yang mengalami peningkatan TKDN. (Istimewa)
JawaPos.com - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu indikator peningkatan industri otomotif nasional. Wuling Motors mencatat lima model kendaraannya kini telah mencapai TKDN sebesar 60 persen.
Kelima model tersebut terdiri dari New BinguoEV, New Cloud EV, Darion EV, Eksion EV, dan Aira EV. Pencapaian ini didukung peningkatan proses produksi lokal, termasuk perakitan baterai mobil listrik serta penggunaan komponen dari pemasok dalam negeri.
Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana, mengatakan peningkatan TKDN menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat industri otomotif Indonesia.
"Wuling akan terus mengembangkan proses produksi dan perakitan baterai secara lokal untuk memberikan nilai tambah bagi industri otomotif nasional," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (4/11/2026).
Peningkatan TKDN Wuling didukung fasilitas manufaktur perusahaan di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik tersebut menjalankan sejumlah tahapan produksi.
Yaitu mulai dari pengelasan bodi (Body Shop), pengecatan (Paint Shop), perakitan kendaraan (General Assembly), hingga pemeriksaan kualitas (Quality Check).
Seluruh proses tersebut juga melibatkan tenaga kerja lokal. Selain produksi kendaraan, Wuling telah melakukan perakitan baterai mobil listrik di Indonesia.
Proses ini mencakup penggunaan komponen lokal, seperti pengemasan baterai (packing), pelindung baterai (housing), serta rangkaian kabel (wiring and harness).
Langkah tersebut turut mendorong peningkatan TKDN Wuling dari sebelumnya 40 persen menjadi 60 persen.
Perusahaan juga melibatkan puluhan pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan komponen kendaraan. Beberapa di antaranya PT Asahimas Flat Glass, PT Gajah Tunggal Tbk, dan PT GS Battery.
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