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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 5 November 2026 | 00.16 WIB

Tak Perlu Keluar Banyak Biaya, Bengkel di Denpasar Gratiskan Servis CVT

Suasana mekanik motor sedang melakukan servis perawatan. (Istimewa) - Image

Suasana mekanik motor sedang melakukan servis perawatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan layanan bengkel sepeda motor terus berkembang seiring tingginya kebutuhan perawatan kendaraan.

Melihat hal ini SiTepat Digital Motoshop memperluas jaringan bisnisnya ke Bali dengan membuka outlet baru di Sidakarya, Denpasar Selatan, yang menyasar pengguna motor harian, khususnya skutik.

Sebagai informasi jaringan bisni baru berlokasi di Jalan Bedugul No. 18C, outlet ini menyediakan berbagai layanan perawatan sepeda motor, mulai dari servis rutin, perawatan CVT, penggantian oli, aki, hingga suku cadang dan ban.

Kehadiran bengkel ini menyasar kebutuhan pengendara di Denpasar Selatan yang menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari.
Salah satu layanan yang tersedia adalah perawatan CVT motor matik. 

Komponen ini berperan dalam menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang sehingga kondisinya perlu diperiksa dan dibersihkan secara berkala.

CVT yang jarang dirawat dapat menimbulkan sejumlah gejala, seperti getaran atau gredek saat akselerasi dan tarikan motor terasa berat.

CEO SiTepat Digital Motoshop, I GD. Satya Denanta Putra, mengatakan pemilihan Sidakarya didasarkan pada tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat yang mengandalkan sepeda motor.

"Keberadaan bengkel yang mudah dijangkau diharapkan dapat membantu pengendara melakukan perawatan kendaraan secara rutin," kata Satya dalam pernyataan resminya, Rabu (4/11/2026).

Sediakan Layanan Ban dan Perawatan Motor

Selain perawatan berkala, outlet SiTepat Sidakarya juga menyediakan sejumlah pilihan ban, termasuk merek Maxxis.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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