Modal Rp 20 Jutaan Bisa Bawa Pulang Motor Matic Apa? Ini Daftarnya

Pengunjung melihat motor Suzuki Access 125 dalam pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Motor matic masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Selain praktis digunakan di perkotaan, pilihan modelnya juga semakin beragam dengan rentang harga yang bisa disesuaikan dengan anggaran.
Memasuki November 2026, sejumlah pabrikan seperti Honda, Yamaha dan Suzuki menawarkan motor matic dengan harga mulai Rp 20 jutaan.
Berdasarkan penelusuran pada situs resmi masing-masing produsen, tersedia pilihan skutik bermesin 110 cc hingga 125 cc.
Beberapa di antaranya juga sudah menggunakan teknologi hybrid dan dilengkapi fitur untuk menunjang kenyamanan berkendara.
Berikut daftar harga motor matic Rp 20 jutaan dari empat merek tersebut.
PT Astra Honda Motor (AHM) memiliki sejumlah pilihan motor matic di kelas harga Rp 20 jutaan. Honda BeAT Street menjadi salah satu pilihan dengan harga mulai Rp 20.251.000. Sementara Honda Genio dipasarkan mulai Rp 20.800.000.
Untuk konsumen yang menginginkan desain lebih menarik, tersedia Honda Scoopy dengan harga mulai Rp 23.376.000.
Berikut daftar harga motor matic Honda:
Honda BeAT masih menjadi model dengan harga paling terjangkau dalam daftar tersebut, meskipun banderolnya berada sedikit di bawah Rp 20 juta.
Harga sewaktu-waktu bisa berubah, informasi harga dan produk dapat dilihat melalui situs resmi Honda Indonesia.
Yamaha juga memiliki sejumlah pilihan skutik di rentang harga Rp 20 jutaan. Salah satunya Yamaha Gear Ultima yang dibekali mesin 125 cc dengan teknologi Blue Core Hybrid. Model ini ditawarkan mulai Rp 20.240.000.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022