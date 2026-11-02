Modal Rp 20 Jutaan Bisa Bawa Pulang Motor Matic Apa? Ini Daftarnya

JawaPos.com - Motor matic masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Selain praktis digunakan di perkotaan, pilihan modelnya juga semakin beragam dengan rentang harga yang bisa disesuaikan dengan anggaran.

Memasuki November 2026, sejumlah pabrikan seperti Honda, Yamaha dan Suzuki menawarkan motor matic dengan harga mulai Rp 20 jutaan.

Berdasarkan penelusuran pada situs resmi masing-masing produsen, tersedia pilihan skutik bermesin 110 cc hingga 125 cc.

Beberapa di antaranya juga sudah menggunakan teknologi hybrid dan dilengkapi fitur untuk menunjang kenyamanan berkendara.

Berikut daftar harga motor matic Rp 20 jutaan dari empat merek tersebut.

1. Harga Motor Matic Honda PT Astra Honda Motor (AHM) memiliki sejumlah pilihan motor matic di kelas harga Rp 20 jutaan. Honda BeAT Street menjadi salah satu pilihan dengan harga mulai Rp 20.251.000. Sementara Honda Genio dipasarkan mulai Rp 20.800.000.

Untuk konsumen yang menginginkan desain lebih menarik, tersedia Honda Scoopy dengan harga mulai Rp 23.376.000.

Berikut daftar harga motor matic Honda:

Honda BeAT Rp 19.380.000

Honda BeAT Street Rp 20.251.000

Honda Genio Rp 20.800.000

Honda Scoopy Rp 23.376.000

Honda Vario 125 Rp 24.810.000

Honda Vario 125 Street Rp 26.799.000

Honda Vario Evo 160 Rp 28.525.000

Honda Stylo 160 Rp 29.695.000 Honda BeAT masih menjadi model dengan harga paling terjangkau dalam daftar tersebut, meskipun banderolnya berada sedikit di bawah Rp 20 juta.

Harga sewaktu-waktu bisa berubah, informasi harga dan produk dapat dilihat melalui situs resmi Honda Indonesia⁠.