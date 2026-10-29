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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.08 WIB

LEPAS Kolaborasi dengan Dua Label Fashion di JFW 2027

LEPAS memadukan desain otomotif dan fashion melalui kolaborasi dengan Danjyo Hiyoji dan OTHMAN di Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

LEPAS memadukan desain otomotif dan fashion melalui kolaborasi dengan Danjyo Hiyoji dan OTHMAN di Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - LEPAS memadukan desain otomotif dan fashion melalui kolaborasi dengan Danjyo Hiyoji dan OTHMAN di Jakarta Fashion Week (JFW) 2027.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya LEPAS memperkenalkan identitas desain dan gaya hidup modern kepada masyarakat urban.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, desain merupakan bagian penting dari karakter merek yang berada di bawah naungan Chery Group tersebut. “Desain selalu menjadi bagian penting dari karakter LEPAS,” ujar Temmy.

Menurut dia, partisipasi di JFW 2027 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perspektif desain otomotif kepada audiens yang lebih luas. Melalui kolaborasi ini, LEPAS ingin menunjukkan hubungan antara desain kendaraan, fashion, dan ekspresi personal.

“Kami mendapat kesempatan untuk membawa perspektif otomotif LEPAS ke ruang kreatif yang berbeda,” katanya.

 

Padukan Karakter Otomotif dan Fashion

LEPAS mengusung identitas Drive Your Elegance, yang merepresentasikan perpaduan desain, karakter, dan gaya hidup modern.

Nama LEPAS sendiri merupakan gabungan dari Leopard and Passion, yang menggambarkan karakter dinamis dan semangat.

Identitas tersebut diterjemahkan melalui pendekatan Leopard Aesthetics, yang memadukan karakter kuat dengan sentuhan elegan. Filosofi desain ini menjadi benang merah dalam keterlibatan LEPAS di industri fashion.

Dalam kolaborasi tersebut, Danjyo Hiyoji menghadirkan eksplorasi fashion kontemporer yang ekspresif. Sementara itu, OTHMAN mengusung karakter busana pria modern.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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